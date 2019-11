MERCADOS A.LATINA-Monedas en racha bajista por incertidumbre regional y preocupación comercial

LIMA, 13 nov (Reuters) - Las monedas de América Latina cayeron el miércoles ante la continua incertidumbre política de la región afectada por protestas, mientras se desvanecía el optimismo en torno a un posible acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. * El peso chileno volvió a registrar un mínimo de cierre histórico, al retroceder un 1,95%, a 796,70/797,00 unidades por dólar, en un mercado convulsionado debido a la ola de protestas por demandas sociales que sacuden al país y que ya entraron en su cuarta semana consecutiva. * En la víspera, la moneda chilena había caído a un récord de 800 pesos por dólar pero descontó pérdidas antes de cierre. * En tanto, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA cerró con una baja de un 2,9%. * Asimismo, el peso mexicano caía un 0,39%, a 19,3829 unidades por dólar, mientras se desvanecía el optimismo en torno a un posible acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. El referencial índice S&P/BMV IPC de la bolsa de México se encamina a cerrar estable. * El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que Washington y Pekín están cerca de finalizar un acuerdo comercial, pero no aportó fecha ni lugar para la ceremonia de una firma, decepcionando a los inversores. * En Colombia, el peso se depreció un 0,54% a 3.428,25 unidades por dólar, en su tercera sesión a la baja y que lo llevó a mínimos de semanas. Por su parte, el índice COLCAP de la bolsa del país bajó un 0,48%. * "Los mercados de América Latina operan a la baja después de que las palabras de Trump no incrementaran el apetito de riesgo de los inversionistas", escribió Alfonso Esparza, analista Senior de Mercado, America Latina at OANDA. * "El enfoque global será ahora en cuestiones geopolíticas con el proceso de impeachment en Washington y la inestabilidad política en varios países latinoamericanos", agregó. * En Argentina, el peso cayó marginalmente un 0,04% a 59,72/59,73 por dólar, en una plaza regulada por la intervención de bancos oficiales. En tanto, el índice bursátil S&P Merval de la bolsa argentina retrocedió un 3,26%, con lo que acumula una baja del 9,84% en una seguidilla de cuatro sesiones consecutivas. * En Perú, la moneda bajó un 0,12%, a 3,388/3,389 soles por dólar, siguiendo a los mercados de la región. En tanto el referente de la bolsa limeña perdió un 0,13% afectada por las acciones mineras. * En Brasil, el real se depreció 0,16%; mientras el índice de acciones Bovespa cayó un 0,73%. Cotizaciones a las 2120 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.055,83 0,28 9,34 emergentes MSCI América Latina 2.686,58 -1,98 4,7 Bovespa Brasil 105.985,8 -0,72 20,5929 IPC México 43.046,49 -0,13 3,38 Argentina MerVal 32.340,7 -3,259 Infinito COLCAP Colombia 1.624,26 -0,48 22,50 IPSA Chile 4.412,25 -2,9 Infinito Selectivo Perú 508,54 -0,13 -0,74 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 4,1702 -0,06 -6,92 Peso Mexicano 19,3616 -0,21 1,51 Peso chileno 796,7 -1,87 -12,65 Peso colombiano 3.424,75 -0,55 -5,30 Sol peruano 3,3880 -0,1 -0,57 Peso argentino 59,54 0 -36,98 (Reporte de Marco Aquino; con las colaboración de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Miguel Angel Gutiérrez en México y Walter Bianchi y Jorge Otaola en Buenos Aires.)