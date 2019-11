MERCADOS A.LATINA-Se recuperan por señales sobre tensión comercial EEUU-China, Brasil destaca

(Actualiza con cierres) Por Nelson Bocanegra BOGOTÁ, 21 nov (Reuters) - La mayoría de monedas de América Latina cerraron el jueves con alzas, en medio de señales positivas sobre la evolución de la situación comercial entre Estados Unidos y China, con las valorizaciones lideradas por los mercados de Brasil. * El día fue mejor, entre comentarios de un portavoz del Ministerio de Comercio de China de que Pekín se esforzará por alcanzar un acuerdo comercial preliminar con Washington, al tiempo que un informe sostuvo que Estados Unidos podría retrasar los aranceles a las importaciones chinas incluso si no se llega a un acuerdo antes del 15 de diciembre. * "Los comentarios negativos de principios de la semana han sido balanceados con las declaraciones de esta mañana y aunque el mercado no esta del todo convencido hasta no saber más detalles por el momento, los mercados en América latina pueden recuperar terreno", opinó el analista Alfonso Esparza, de OANDA. * La moneda de Brasil, el real, cerró con alza de un 0,51% y el índice de acciones Bovespa se valorizó un 1,21% soportado en alzas en las acciones de Bradesco y Petrobras, tras un feriado en los mercados locales. * Mientras, el peso mexicano ganó un 0,34%, pero el referencial índice bursátil S&P/BMV IPC descendió un 0,84%. * En Colombia, el peso cerró con alza de un 0,64%, a medida que los agentes se tranquilizaban con el desarrollo de una jornada de marchas en el país, que si bien reportaba algunos actos vandálicos y disturbios, se mantenían bajo control, contrario a las que se han registrado en otros países de la región. * No obstante, el índice COLCAP de la bolsa cedió un marginal 0,05%. * A su turno, el peso argentino interbancario se depreció un 0,13% con la banca oficial presente en el mercado ante la liquidación estacional de exportadores, según operadores, al tiempo que el índice accionario S&P Merval cayó un 0,52% luego de una apertura alcista y de acumular tres sesiones consecutivas con tendencia positiva. * El peso chileno, en tanto, cerró estable en 795,10 unidades comprador y 795,40 unidades vendedor, en una jornada de alta volatilidad por la incertidumbre ante la ola de protestas que se desarrolla en el país y que ya suma su quinta semana consecutiva. * El principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, cerró con caída de un 0,87% a 4.744,30 puntos. * Mientras, el sol peruano se apreció un 0,24%, luego de tres jornadas a la baja, en medio de ofertas de dólares de empresas locales para un periodo de pago de impuestos, al tiempo que el referente de la bolsa limeña ganó un 0,07%, ante el avance de las acciones del holding financiero Credicorp. Cotizaciones a las 2119 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.052 -0,49 8,94 emergentes MSCI América Latina 2.661,77 0,15 3,74 Bovespa Brasil 107.146,37 1,21 21,9134 IPC México 43.238,94 -0,84 3,84 Argentina MerVal 33.247,39 -0,52 9,69 COLCAP Colombia 1.599,69 -0,05 20,65 IPSA Chile 4.744,3 -0,87 -7,07 Selectivo Perú 509,46 0,09 -0,56 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 4,1930 0,09 -7,43 Peso Mexicano 19,3880 0,42 1,35 Peso chileno 795,1 -0,48 -12,72 Peso colombiano 3.416,9 0,59 -5,10 Sol peruano 3,3740 0,2 -0,24 Peso argentino 59,79 0 -36,98 (Reporte de Nelson Bocanegra, Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, María Cervantes en Lima y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado en Español por Manuel Farías)