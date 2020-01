MERCADOS ARGENTINOS-¿Qué dicen los analistas? Semana del 13 al 17 de enero

BUENOS AIRES, 13 ene (Reuters) - Analistas opinan sobre la economía de Argentina en momentos en que el mercado espera lineamientos del gobierno del peronista Alberto Fernández centrados en la negociación de la deuda pública.

* “Las medidas de estímulo al consumo para la base de la pirámide social darían lugar a una emisión estimada en unos 100 mil millones de pesos”, dijo VatNet Research en un informe y agregó que “esto podría contribuir a mantener la inflación en el orden del 3-4% mensual, a pesar del congelamiento cambiario y tarifario; pero hay mucha capacidad ociosa para remontar y la inflación podría atenuarse transitoriamente en unos meses”.

* “Creo que Fernández ha tomado medidas y ha dado señales que diría que son positivas en general, especialmente lo que tiene que ver a la responsabilidad fiscal, y se metió con cosas que eran difícil como desindexar y causar un perjuicio a los jubilados que iban a cobrar la fórmula anterior. Tomó otras medidas, algunas son solo redistributivas, sacarle a uno para darle a otros”, dijo en declaraciones radiales el consultor económico Gabriel Rubinstein.

* “Si bien elevar el ingreso de sectores que consumen una gran parte del mismo fomenta el consumo, el congelamiento de ingresos que recae sobre parte de los jubilados y el aumento impositivo al cual se enfrentará la clase media y alta (que tampoco experimentarán una mejora real de sus ingresos), son factores que ponen en duda si la política de ingresos emprendida es suficiente para reactivar el consumo y evitar que otros sectores reduzcan su gasto compensando los estímulos al mismo”, estimó la consultora Ecolatina.

* “Al Fondo (Monetario Internacional) hay que empezar a pagarle recién a principio del año que viene, y en forma importante, hacia fines del año que viene, hay tiempo para eso, en términos de una negociación que será complicada seguro, no creo que haya problemas, pero no hay posibilidad de reestructurar la deuda sin ningún problema. La negociación con los privados se puede hacer separado, pero la mejor forma creo que es negociar junto con el Fondo, con los bancos, o sea, ser socio del Fondo y no contrincante”, dijo en declaraciones radiales Claudio Loser, ex director del FMI para el hemisferio occidental.

* La calificadora de riesgos Moody’s Investors Service (Moody’s) dijo que continúa su revisión a la baja de todas las calificaciones a largo plazo asignadas a Banco de Galicia, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Hipotecario, Banco Macro, Banco Supervielle y Tarjeta Naranja.

* “La economía argentina no crece porque el sector privado, que es el sector que produce y genera riqueza, no puede hacer negocios, ni ganar dinero. El sector privado no puede hacer negocios ni ganar dinero, porque el Estado lo ahoga a impuestos y regulaciones. Al no poder hacer negocios, ni ganar dinero, no hay incentivos a aumentar la capacidad de producción”, señaló la consultora Economía & Regiones en un informe.

* “El banco central siguió relajando las condiciones monetarias a pesar de que la ‘trampa de febrero’ está a la vuelta de la esquina, elevando los riesgos en el frente cambiario. Mientras tanto, los inversores aún esperan novedades con respecto a la reestructuración de la deuda o la presentación de un programa que permita tener una mejor idea de los objetivos económicos del gobierno”, dijo el Grupo SBS en un informe.

(Tipo de cambio: 1 dólar = 59,8175 pesos)

