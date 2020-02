MERCADOS ARGENTINOS-¿Qué dicen los analistas? Semana del 10 al 14 de febrero

BUENOS AIRES, 10 feb (Reuters) - Analistas opinan sobre la economía de Argentina en momentos en que el Gobierno impulsa una reestructuración de deuda soberana por unos 100.000 millones de dólares.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitará el país entre miércoles y viernes para avanzar en las negociaciones con el organismo.

* “La reestructuración de la deuda no tiene el poder de hacer ‘el bien’; es decir, no tiene capacidad de solucionar los problemas de fondo de Argentina”, dijo la consultora Economía & Regiones y señaló que “si hubiera una reestructuración de la deuda exitosa, el sector privado argentino, tanto las empresas como los agentes individuales, no experimentará ningún significativo alivio en relación con su realidad económica experimentada en 2019 y 2018”.

* “El gobierno siguió sin presentar un programa o, al menos, lineamientos que marquen el rumbo económico que pretende recorrer. Hasta ahora, las únicas señales fueron una gratificante prudencia fiscal y un preocupante relajamiento monetario. Al menos, se vio pragmatismo a la hora de sanar los primeros errores, una señal favorable de cara al futuro cercano.”, señaló el Grupo SBS en un informe.

* “Da la impresión de que las improvisaciones sobre la marcha reemplazan en este caso a una estrategia consistente con el nivel de seriedad del asunto y el grado de debilidad de nuestro país”, dijo la consultora política y económica Massot, Monteverde & Asociados.

* “Más allá de cuán exitosa sea la renegociación de la deuda en cuanto a la quita y/o la extensión de plazos, la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo continuará dependiendo de estos dos factores: la trayectoria fiscal y la trayectoria de exportaciones. El equipo económico debería procurar no interrumpir la lenta recuperación de las exportaciones que se observa desde el año 2016”, señaló la consultora Invecq en un reporte.

* “La reestructuración de la deuda debe posibilitar que los pagos anuales sean compatibles con el superávit primario y el de cuenta corriente”, dijo Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano.

* “Si bien la actitud del gobierno por rearmar el mercado de deuda en moneda local es genuina, el resultado del canje (del AF20) demostró que la propuesta no fue acorde al objetivo. Además, la baja adhesión es una muestra de que el mercado podría estar descontando un cumplimiento de pagos más firme, por lo que una operación del estilo planteado anteriormente podría resultar más acorde”, dijo Delphos Investment en un informe.

