- MERCADOS ARGENTINOS-¿Qué dicen los analistas? Semana del 16 al 20 de marzo

BUENOS AIRES, 16 mar (Reuters) - Analistas opinan sobre la economía de Argentina en momentos en que los mercados globales se desploman por un brote de coronavirus, en medio de una millonaria reestructuración de deuda soberana que impulsa el Gobierno del peronista Alberto Fernández.

Para hacer frente al coronavirus, el Gobierno argentino dispuso la suspensión de clases hasta el 31 de marzo, el cierre de las fronteras, el licenciamiento de los mayores de 60 años, la suspensión de espectáculos y el cierre de Parques Nacionales.

* “Si la propuesta (de reestructuración de deuda) del Gobierno es demasiado agresiva y no consigue el consentimiento suficiente como para activar las cláusulas de acción colectiva será default sin escalas”, dijo en un newsletter el economista Martín Tetaz.

Agregó que “hasta antes de que estallara el Covid-19, había alguna chance de un plan B, que implicara una nueva propuesta un par de meses más tarde, pero no hay ninguna posibilidad de que ante la amenaza de que se prolongue la pandemia el Gobierno use las escasas reservas de divisas que tiene para pagar deuda, máxime cuando no sabe cuándo pasará la tormenta”.

* “Los inversores no abandonan la cautela no sólo ante un escenario global aún volátil sino que además deben cargar sobre sus hombros la creciente incertidumbre que despierta la inminente oferta a los bonistas”, dijo el economista Gustavo Ber.

* “Ya están trabajando (en la reestructuración de la deuda)la banca Lazard como asesor general, una de las pocas que quiso tomar la negociación del año 2005, el Bank of America y el HSBC en sus zonas de influencia comercial. El monto parece manejable y la prudencia indica ofrecer varias alternativas, todas con alargamiento de vencimientos, algunas con quita de capital y otras con quita de interés, en la idea de reperfilamiento como fue la intuición del presidente”, dijo VatNet Research en un informe.

* “El gobierno debería optar entre congelar todo el proceso a la espera de mejores condiciones globales o acelerar los tiempos haciendo una propuesta lo suficientemente buena que implique una rápida aceptación por parte de los acreedores. Desde el punto de vista de inversión, los bonos argentinos empezaron a moverse en una zona atractiva de precios, que en otro contexto podría haber sido pensada como oportunidad de compra”, estimó la consultora Delphos Investment.

* “Los factores globales y locales nos llevan a ser conservadores y preferir una dolarización de carteras ya que aún no hay señales claras que marquen un piso en la caída”, recomendó el Grupo SBS.

* “Con un riesgo país en casi 3.200 puntos básicos, crece la probabilidad que haya fondos buitres comprando bonos argentinos, y en consecuencia aumenta la probabilidad de default. En este escenario, también crece la probabilidad que se adelante el desequilibrio cambiario, el salto del tipo de cambio, la suba de la tasa de interés, y, posteriormente, la aceleración de la inflación, que siempre explicamos que más temprano que tarde debe ocurrir”, señaló la consultora Economía & Regiones en un informe.

Reporte de Walter Bianchi Editado por Nicolás Misculin