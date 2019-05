MERCADOS ARGENTINOS-¿Qué dicen los analistas? Semana del 6 al 10 de mayo

BUENOS AIRES, 6 mayo (Reuters) - Analistas opinan sobre los mercados y la economía de Argentina en momentos en que una dura crisis económica compromete las probabilidades de reelección del presidente Mauricio Macri.

* “En la Argentina gobierno que devalúa se devalúa. Desde abril del año pasado, que comenzó la corrida cambiaria, si vos cruzas la imagen de la relación peso/dólar y la imagen de la gestión del gobierno hacen una tijera: el dólar sube y la imagen baja, de hecho están en el piso, están en el umbral más bajo desde diciembre de 2015”, dijo Gustavo Marangoni de la consultora MyR Asociados.

*”En este escenario de marcada inestabilidad, esto puede llevar a una espiral precios-salarios en pocos meses. Después de todo, no hay nada como un plan de estabilización fallido para acelerar la inflación”, estimó la consultora Ecolatina.

* “Cae el optimismo sobre la situación política y empeoran las expectativas sobre la situación de ingresos y de precios”, reveló una encuesta semanal realizada por al consultora Management & Fit.

* “Marzo había mostrado la consolidación de la incipiente recuperación económica de Febrero. De Abril comienzan a conocerse diversos indicadores, que continuarían esa tendencia de fuerte caída anual y suave recuperación mensual, si bien con amplia divergencia entre los diferentes sectores y un trasfondo de fuerte recesión”, dijo VatNet Research en un informe.

* “Los operadores responden con cautela (a recientes medidas económicas) ya que esperan poder evaluar el ‘poder de fuego’ del organismo (banco central ‘BCRA’) en un escenario de mayor dolarización cuando le llegue el turno a través de ventas directas -con contrapartida en menores reservas netas- ya que hasta ahora viene desempolvando el ‘arsenal’ de la alta tasa Leliq récord del 74 por ciento, las ventas de (dólares desde) bancos públicos y las intervenciones en los futuros”, dijo Gustavo Ber economista de Estudio Ber.

* “El balance (del BCRA) quebrado conduce a malos resultados, porque atenta contra la credibilidad de la política monetaria de estabilización y desinflacionaria. Además, las LELIQs no sólo quiebran el balance y generan una cuenta de resultado negativo (déficit cuasifiscal), sino que atentan contra todo diseño consistente de la política monetaria”, dijo un informe de la Universidad de Belgrano.

* “Los tiempos difíciles exigen medidas difíciles. Menos de 6 meses después de la primera ronda, la recuperación económica aún no ha llegado y los ingresos reales siguen deprimidos. Los objetivos del FMI no dejan espacio para una política fiscal anticíclica y no hay espacio para un aumento de crédito a la 2017. En este contexto, lo mejor que puede hacer el gobierno es aceptar que las condiciones económicas serán adversas y centrarse en aliviar las presiones del tipo de cambio para evitar entrar en un círculo vicioso”, señaló un informe del Grupo SBS.

Tipo de cambio: 1 dólar = 44,50 pesos Reporte de Walter Bianchi Editado por Hernán Nessi