MERCADOS ARGENTINOS-¿Qué dicen los analistas? Semana del 13 al 17 de abril

BUENOS AIRES, 13 abr (Reuters) - Analistas opinan sobre la economía de Argentina en momentos en que el brote del coronavirus (COVID-19) limita la normal actividad del país en medio de una cuarentena dispuesta hasta el 26 de abril y luego de que el Gobierno postergara pagos de deuda en dólares bajo ley local hasta fin de año.

* “La situación de la deuda es compleja y el tiempo apremia. Aunque la negociación no está cerrada, ya entramos en la recta final, y el resultado no parece favorable. Ojalá podamos revertir la situación: si era difícil en febrero, después del brote de COVID-19 y la crisis internacional parece casi imposible”, dijo la consultora Ecolatina.

* “La crisis que vendrá en 2020/2021 no solamente tendrá peores números que la crisis del 2002, sino que pensamos que no tendrá una solución rápida y fuerte como sí la tuvo la crisis del 2002”, dijo la consultora Economía & Regiones.

“Es probable que el nivel de actividad económica de Argentina se desplome en 2020 y caiga en 2021, y que sin reformas estructurales muy fuertes, Argentina quede empantanada en una situación macroeconómica con ribetes similares a los que tuvo la década pérdida de los años ‘80s, cuando estuvimos todo el tiempo sin financiamiento internacional (default), crecimiento nulo, tipo de cambio real caro y elevados niveles de inflación”, agregó.

* “El contexto internacional y la suba del spread de bonos ‘high yield’ hace que la tasa de salida requerida por los acreedores no se encuentre en línea con la pensada desde Economía que sería del 7%, por lo que, al día de hoy, creemos que las puntas de ambos bandos se encuentran abiertas, y es por esto que se requeriría una segunda ronda de negociaciones para acercar dichas puntas”, dijo la consultora Delphos Investment.

* “El sistema financiero en medio de un shock no va a salir a sostener empresas cuya sustentabilidad está puesta en duda y también no va a ayudar que el fisco ayude con los vencimientos fiscales y de oxígeno. El sistema financiero no hace caridad”, dijo en declaraciones radiales el economista Gabriel Caamaño.

* “En marzo se encendió la máquina de imprimir dinero como pocas veces en la historia, y la base monetaria aumentó un 33% (cerca de $600.000 millones). Si tomamos los primeros días de abril, ese aumento acumulado ya supera el 40%”, dijo Miguel Ángel Boggiano de Carta Financiera.

* “Las tarjetas de crédito registraron (en marzo) una baja en relación al mes anterior del 19,4%, llevando a una caída interanual del 57,3%”, dijo First Capital Group.

“La aplicación del impuesto sobre la compra de divisas para cancelar deudas contraídas en el exterior ha limitado su uso al mínimo en el último año, las restricciones al desplazamiento internacional que se han impuesto con mayor o menor dureza durante los últimos 15 días del mes también influyen en la caída de los consumos, lo cual se apreciará el mes próximo”, explicó Guillermo Barbero, de First Capital Group.

Reporte de Walter Bianchi Editado por Maximilian Heath