Bolsa argentina sube en plaza cauta por canjes de deuda, tendencia externa ayuda

BUENOS AIRES, 5 feb (Reuters) - La bolsa de Argentina subía tras los primeros negocios del miércoles en una plaza selectiva y cauta de negocios por las dudas que generan los canjes de deuda que impulsan la Nación y la provincia de Buenos Aires.

El índice bursátil S&P Merval subía un 0,58%, a 41.273,72 unidades, a las 11.10 hora local (1410 GMT), en línea con la tendencia de las plazas externas ante expectativas de nuevas medidas de estímulo de los bancos centrales y por un reporte en la televisión china que afirmó que un equipo de investigación desarrolló un medicamento efectivo contra el coronavirus.

Argentina canjeó el martes bonos en moneda dual con vencimiento 2020 (AF20) por 164 millones de dólares por otros instrumentos a mayor plazo, mientras que la provincia de Buenos Aires dijo que enfrentará un pago de deuda para no caer en cesación de pagos.

Analistas consideraron que el canje del bono AF20 fue muy bajo ya que solo se recibieron 99 ofertas que representan un 10% de los acreedores.

En el canje “pudo haber influido que algunos fondos no pudieran entrar al canje hasta que la provincia de Buenos Aires no definiera su situación dado que ante un default están imposibilitados de hacer el canje del AF20”, dijo en un Twitter Gustavo Neffa, analista de Research for Traders.

Agregó que “quizás esto sirva para una mejora en la condiciones del canje o reapertura cantada”.

Reporte de Walter Bianchi Editado por Hernán Nessi