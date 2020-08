Mercados argentinos bajan, demora en presentación canje deuda ante SEC

BUENOS AIRES, 14 ago (Reuters) - Los mercados financieros de Argentina cerraron en baja el viernes mientras se demoraba la presentación de la reestructuración de deuda soberana ante las autoridades estadounidenses, al tiempo que se aguarda por el inicio de las conversaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Foto de archivo – El presidente de Argentina, Alberto Fernández, en una reciente conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, en las afueras de Buenos Aires, haciendo referencia a la pandemia de coronavirus, enfermedad que afecta a los mercados financieros domésticos. Aug 12, 2020. Juan Mabromata/Pool via REUTERS

Argentina podría extender el plazo para que los acreedores acepten una reestructuración de bonos más allá del 24 de agosto y presentaría su oferta a la Comisión de Valores​​ de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés) la próxima semana, dijeron el viernes a Reuters dos fuentes con conocimiento del caso.

Mientras tanto, la economía nacional se enfrente a su tercer año de recesión y a un inesperado golpe extra con la pandemia del coronavirus.

“El rally en el mercado tuvo un corto aliento. Pero no creo que deba sorprendernos. Se sabía que no solo era clave una negociación con los acreedores privados, sino que también ahora entra en juego la futura negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, dijo la correduría Portfolio Personal Inversiones. Aparecen “dudas, porque Argentina no tiene un plan económico claro o que se conozca públicamente”.

* Los bonos extrabursátiles cayeron un 0,3% en promedio en una plaza selectiva y reducida de negocios, para bajar en la semana un 0,5% contra una mejorara del 8,6% durante la semana pasada.

* En este contexto, el riesgo país de Argentina, medido por el banco JP.Morgan subía 18 unidades a 2.119 unidades a las 17.00 hora local (2000 GMT).

* “No sorprenden las tomas de ganancias porque el mercado se movió con el viejo refrán: comprar con el rumor y vender con la confirmación (de la noticia del acuerdo por deuda)”, dijo un agente financiero.

* El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires cedió un 2,17%, a 48.547,91 unidades como cierre provisorio, tras mejorar un 1,34% en la víspera y perder un 6,5% entre lunes y miércoles. La baja del mercado fue liderada por acciones de los segmentos energético y financiero.

* El Gobierno del país sudamericano extendió hasta el 30 de agosto las restricciones por el coronavirus que vencían el próximo domingo, que son más estrictas en Buenos Aires y sus suburbios, informó el viernes el presidente Alberto Fernández.

* “Los hábitos de gasto de los consumidores se están desacelerando a medida que el COVID-19 continúa desencadenando nuevas restricciones”, dijo Edward Moya, analista de mercados en la consultora OANDA.

* En la plaza cambiaria, el peso mayorista se depreció un 0,07%, a un renovado mínimo histórico de 73,15/73,16 por dólar con la intervención constante del banco central, el que vendió de sus reservas unos 470 millones de dólares en la primer parte de agosto, comentaron operadores.

* “Si bien actualmente el valor del tipo de cambio oficial en términos reales se encuentra en niveles razonables, otras mediciones (paridad de poder de compra ajustado por productividad) muestran un atraso del orden de 10%”, estimó la Fundación Mediterránea en un informe.

* Las monedas de los países emergentes cotizaron en baja por malos datos en las economías de China y Estados Unidos, coincidieron corredores de cambio.

* En el segmento marginal, el peso se movió a 132 unidades, desde los 133 pesos anteriores, y la operatoria denominada ‘contado con liquidación’ (CCL) se pactó en niveles de 127,4 por dólar.

* La tarea financiera en el país se reanudará el martes tras un feriado nacional previsto para el lunes.

Reporte de Jorge Otaola y Walter Bianchi,; Reporte adicional de Hernán Nessi