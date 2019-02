Peso argentino equilibrado sin participación oficial, acciones suben

BUENOS AIRES, 14 feb (Reuters) - EL peso argentino cerró equilibrado el jueves, fuera de la zona de no intervención cambiaria dispuesta por el banco central, en momentos que los operadores creen que la tasa de letras ‘Leliq’ estaría alcanzado un piso cercano al 43 por ciento anual.

“En octubre del año pasado la tasa de interés llegó a más del 70 por ciento; al día de hoy, se redujo casi el 30 por ciento debido a que las expectativas de inflación van cediendo”, dijo en declaraciones radiales Lucas Navarro, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

La tasa de las letras ‘Leliq’ se ubicó este jueves en un 43,937 por ciento.

* El peso mayorista finalizó equilibrado a 38,195/38,22 por cada dólar, frente a una zona de no intervención cambiaria dispuesta por el banco central (BCRA) con puntas de 38,236/49,482 pesos para la compra y venta, respectivamente.

* “El BCRA no tuvo necesidad de intervenir y al final no licitó los acostumbrados dólares de la banda de la ‘zona de no intervención’ que hoy (jueves) pasó a ser nuevamente superior al cierre del (divisa) Banco Nación en 1,6 centavos”, dijo Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.

* Por su parte, el peso de la plaza informal tuvo una depreciación del 1,3 por ciento, a 38,25/38,50 unidades, dentro de un reducido marco de negocios y hasta niveles similares a los de finales de enero, coincidieron cambistas.

* El índice accionario S&P Merval concluyó con una mejora del 1,06 por ciento, a un cierre provisorio de 37.431,19 puntos, ante recompras selectivas en papeles energéticos y bancarios, frente a un valor máximo histórico intradiario de 37.874,94 unidades anotado el miércoles.

* Los bonos argentinos extrabursátiles finalizaron con una baja promedio del 0,4 por ciento, y el riesgo país argentino de la banca JP.Morgan subía 10 unidades a 674 puntos básicos.

Reporte de Walter Bianchi Editado por Jorge Otaola