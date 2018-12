BREVES-EMPRESAS-Lexus desembarcará en Argentina en 2019 con importación de autos de lujo

BUENOS AIRES, 12 dic (Reuters) - Noticias empresariales de Argentina difundidas en los últimos días:

* Lexus - La empresa de autos de lujo Lexus comenzará a operar en Argentina a partir del 2019 con la importación desde Japón de 300 vehículos de tres modelos, informó a Reuters Christian Pfeil-Schneider, ejecutivo de la firma.

A pesar de que las ventas de automóviles en el mercado doméstico se desplomaron en los últimos meses por la recesión, Lexus -del grupo Toyota- apunta a un público de autos premium. Argentina se convierte en el noveno país de la región con la presencia de Lexus.

* Swift Argentina - Mediante el envío de 500 kilogramos de bife ancho a Miami, Argentina volvió a exportar carne vacuna a Estados Unidos luego de 17 años.

* ManpowerGroup - La consultora dijo que bajan las expectativas de contratación de empleo para el inicio del próximo año, en línea con la recesión que sufre Argentina. La Expectativa Neta de Empleo (ENE) para los primeros tres meses de 2019 es de 4 por ciento menor, el valor más bajo en los 12 años de investigación.

La ENE muestra una disminución de 6 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior, y de 12 puntos porcentuales cuando se la compara con el valor arrojado en el mismo período del año anterior.

* BBVA Francés - El banco firmó una alianza con Argenprop.com, sitio especializado en operaciones inmobiliarias, que le permite al cliente una oferta preaprobada con una vigencia de 60 días, para realizar una búsqueda tranquila de su vivienda durante una etapa de alta inflación en Argentina.

* BRF - El procesador brasileño de alimentos BRF SA anunció la venta de su unidad argentina, Quickfood SA, a Marfrig Global Foods SA. La transacción, por 60 millones de dólares, implica la transferencia de acciones que representan alrededor de 92 por ciento del capital social de la empresa, que tiene fábricas ubicadas en las ciudades de San Jorge, Arroyo Seco y Baradero.

* Pointer Argentina - La compañía global de servicios de tecnología aplicados a la gestión de activos, anunció que cierra el 2018 con un incremento en su facturación del 25 por ciento y un crecimiento récord en cantidad de unidades conectadas, lo que representa un aumento algo superior del 20 por ciento en suscripciones.

* BYMA - Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lanzaron un ‘Índice de Sustentabilidad’ que permitirá identificar y destacar a las empresas líderes en materia “Ambiental, Social, de Desarrollo Sustentable y Gobierno Corporativo” (ESG-D, por sus siglas en inglés).

* Cabaña Argentina - Firmó un memorando de entendimiento junto a la argentina Ledesma y a la japonesa Mitsui para estudiar la posibilidad de desarrollar sinergias estratégicas y llevar a cabo una inversión conjunta en obtención de proteína animal, con el objetivo de incorporar nueva tecnología y ampliar la capacidad de producción y exportación.

* Olsa SA - Luego de la firma de un memorando de entendimiento anunciado en septiembre, la empresa perteneciente al Grupo Transatlántica y CVC Corp de Brasil, sellaron un compromiso irrevocable de compraventa para que CVC Corp se integre en un 60 por ciento en el capital de Ola Mayorista de Turismo. El monto de dicha adquisición es de unos 11 millones de dólares.

* Durlock - La empresa le anunció al Gobierno la instalación de una nueva planta de producción de placas de yeso, que generará aproximadamente 70 puestos de trabajo mediante una inversión de 1.000 millones de pesos.

* Consultatio Financial Services - La revista The European, en sociedad con Thomson Reuters y The Professional Publishing Association (PPA), eligió a la firma financiera como la compañía de ‘Asset Management del Año’ y la empresa de inversiones más innovadora de la Argentina en el marco de su certamen “The Global Business Awards”.

* Grupo SIDUS - Dijo que realizó la presentación del primer evento genéticamente modificado de papa resistente al virus PVY (Potato Virus Y), aprobado recientemente por las autoridades nacionales para su comercialización y que fuera desarrollado desde 1999.

* Adecoagro - Mediante su marca Molinos Ala, inauguró una planta de ‘snacks’ de arroz en la ciudad bonaerense de Pilar, lo que representó una inversión de 5 millones de dólares.

* Allaria Ledesma - La correduría bursátil reportó sus proyecciones sobre diferentes papeles de entidades financieras argentinas, de cara a fines de 2019:

- Macro (comprar): 348 pesos por acción

- BBVA Francés (comprar): 220 pesos por acción

- Supervielle (comprar): 109 pesos por acción

- Hipotecario (mantener): 14,8 pesos por acción

- Financiero Galicia (comprar): alza desde 150 pesos a 161 pesos por acción

1 dólar = 37,7 pesos Reporte de Jorge Otaola Editado por Maximilian Heath