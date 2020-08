Mercados argentinos mejoran a la espera de resultados cierre canje deuda

BUENOS AIRES, 31 ago (Reuters) - Los mercados de Argentina operaban con mejoras el lunes en una plaza que aguarda con ansias el resultado de un millonario canje de deuda soberana en moneda extranjera que se anunciará por la tarde.

Foto de archivo - El presidente de Argentina, Alberto Fernández, hace anuncios sobre la producción y distribución de una vacuna experimental contra el coronavirus junto a México, en medio de un canje de deuda soberana que a criterio de los operadores fue exitosa. Aug 12, 2020. Juan Mabromata/Pool via REUTERS

“Todo indicaría que luego del acuerdo con los fondos el Gobierno consiguió superar holgadamente los mínimos establecidos para activar las CAC (Cláusulas de Acción Colectiva) y evitar holdouts que impidan cerrar el capítulo del default”, dijo la correduría Portfolio Personal Inversiones.

La posibilidad de que las CAC no sea alcanzada en algunos bonos plantea la posibilidad de holdouts, aunque no se espera que éstos representen una parte significativa de la deuda total o que tengan un impacto en el acuerdo.

“Aunque es poco probable que suceda, sí es posible”, estimó Mariano Sardáns, director de la Gerenciadora de Patrimonios FDI.

Por otra parte, el Gobierno del presidente Alberto Fernández también tiene abierto otro canje de bonos bajo legislación nacional, con vencimiento el 15 de septiembre e inició la semana pasada conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar un millonario crédito tomado en 2018.

“Tras la reestructuración de deuda bajo legislación extranjera con acreedores privados, que logró reducir la carga de intereses y, sobre todo, despejar el escenario de corto plazo hasta 2024/25, a partir de ahora, las negociaciones que se abren con el FMI buscarán postergar el pago de capital e intereses comprometido hasta el momento”, dijo la consultora Invecq.

* Los bonos soberanos en la plaza extrabursátil local operaban con un leve mejora promedio del 0,1%, en un contexto acotado de negocios, tras acumular una merma del 3% durante la semana pasada.

* El riesgo país elaborado por el banco JP.Morgan subía 8 unidades a 2.150 puntos básicos a las 12.05 hora local (1505 GMT). Operadores aguardan que este índice cambie con la ponderación de los nuevos bonos que emitirá Argentina.

* El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires crecía un leve 0,13%, a 46.458,02 unidades, luego de acumular una baja del 2,15% durante la semana pasada.

* El peso en la plaza mayorista se depreciaba un 0,24% a un renovado piso histórico de 74,17/74,18 unidades por dólar, siempre con liquidez regulada desde el banco central (BCRA) con compras o ventas de dólares de sus reservas.

* El peso en la plaza informal permanecía equilibrado en la zona de las 136 unidades por dólar, y el denominado ‘contado con liquidación’ (CCL), que sirve para hacerse de dólares a través de operaciones con bonos, se apreciaba hasta niveles de 123,50 pesos por cada dólar.

* “En el mercado va ganando consenso que una vez producido el canje el banco central estaría vendiendo bonos para hacer caer la brecha cambiaria, donde tendría tenencias de los bonos nuevo por aproximadamente 15.000 millones de dólares”, dijo Roberto Geretto, economista de Banco CMF.

* Añadió que “si bien con ello también ganaría reservas, esto tiene efectos negativos. El primero es que no ayuda a normalizar la política monetaria, al no implicar ello una absorción de pesos, donde si no se normaliza la política monetaria y fiscal el efecto en la brecha que se podría lograr es solo de corto plazo”.

Reporte de Walter Bianchi,; Reporte adicional de Hernán Nessi,; Editado por Jorge Otaola