Peso argentino se aprecia y ayuda a mejora de títulos domésticos

BUENOS AIRES, 11 jun (Reuters) - La moneda mayorista de Argentina ganaba escalones el martes y esto apuntalaba a un avance generalizado en los activos locales, en momentos que los inversores se mantienen atentos a las novedades políticas a horas del cierre para la presentación de alianzas de cara a las elecciones primarias de agosto y a las presidenciales de octubre.

Operadores coincidieron en que la dinámica del mercado también era alentada por las señales de un mayor estímulo fiscal de China y cierto alivio en las tensiones entre México y Estados Unidos, lo que impulsaba el apetito de los inversores por activos de riesgo.

* El peso mayorista se apreciaba un 0,32%, a 44,71/44,75 por cada dólar, hacia las 13.10 hora de Buenos Aires (1610 GMT), mientras que la moneda doméstica en la franja marginal permanecía estable en la zona de 45,10/45,30 unidades, comentaron fuentes del mercado.

* En este contexto de mayor tranquilidad cambiaria, contra una depreciación de casi un 15% en el primer cuatrimestre del año, el banco central (BCRA) mantuvo el ritmo de una ligera caída en la tasa avalada para las letras ‘Leliq’, a un promedio del 68,959% en la primera subasta del día, contra el 69,241% como referencia de la víspera.

* El riesgo país argentino medido por el banco JP.Morgan bajaba 17 unidades a 915 puntos básicos, contra los 1.014 puntos intradiarios anotados el lunes de la semana pasada, su máximo desde febrero de 2014. Los bonos extrabursátiles ganaban un 0,9% promedio, encabezados por las emisiones dolarizadas.

* “Es real que las señales de equilibrio macro continúan siendo proclives a un mejor comportamiento de los bonos de Argentina -tanto en pesos y dólares- como de acciones locales en las próximas semanas”, sostuvo Lucas Gardiner, Director de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

* Por su parte, el índice bursátil S&P Merval subía un 1,79%, a 37.107,2 unidades, luego de una mejora del 2,21% en la rueda previa. Así, este mercado porteño se aproxima a su récord de 37.874,94 unidades anotado a inicios de febrero.

* Desde PPI se agregó que “no obstante, y dada la incertidumbre aún que se mantiene en el escenario político, no esperamos una compresión muy importante del riesgo en las próximas semanas. En consecuencia, creemos que las bajas podrán estar limitadas hasta tanto no se despejen algunas dudas aún presentes. Esto no quita igualmente que veamos hoy oportunidades atractivas dentro de la curva de bonos soberanos, en particular, en la parte media”.

Reporte de Jorge Otaola Editado por Hernán Nessi