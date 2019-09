Activos de Argentina se reacomodan a restricciones cambiarias, peso equilibrado por intervención oficial

BUENOS AIRES, 13 sep (Reuters) - Las acciones y los bonos argentinos operaban dispares el viernes ante reacomodamientos de carteras, en momentos de mayores restricciones en el mercado de cambios que limitan las operaciones de arbitraje para hacerse de dólares, dijeron operadores.

En tanto, en la plaza cambiaria mayorista, el peso se mantenía equilibrado dada la intervención de la banca oficial inyectado divisas para evitar la depreciación de la moneda, lo que no alcanzaba a la franja marginal.

“Las últimas medidas que buscan limitar los arbitrajes cambiarios también despertaron una negativa reacción, no sólo en las cotizaciones de los activos sino también en la evolución de las ‘brechas’ que volvieron a ampliarse, dado que se estaría reforzando el control de cambios”, dijo Gustavo Ber, economista de Estudio Ber.

* Los bonos soberanos en la plaza extrabursátil local cotizaban con una merma promedio del 2%, encabezados por la caída anotada en las emisiones dolarizadas.

* El índice bursátil S&P Merval subía un 1,8%, a 29.641,16 unidades, por recompras de posiciones dados los atractivos valores luego de recientes bajas. Las compras estaban encabezadas por acciones de empresas con cotización en el exterior.

* “Los Adrs (acciones con cotización en el exterior) impulsan la subida del mercado por arbitrajes para hacerse de dólares pese a una resolución del banco central que obliga a mantener esos fondos cinco días inmovilizados”, dijo un operador.

* El peso en la plaza mayorista se depreciaba un 0,11%, a 56,16/56,18 por dólar, pese a una firme participación de la banca oficial cuando la cotización alcanzó la zona de 56,20 unidades, comentaron operadores.

* En el segmento marginal, el peso caía un 3,23% a 61,00/62,00 unidades, en un mercado tomador pero reducido de negocios. El peso en este marcado marcó un nivel piso de 64 unidades días atrás.

* El riesgo país elaborado por el banco JP Morgan subía 50 unidades, a 2.143 puntos básicos. La postergación de vencimiento de deuda pública de corto plazo hace mantener este nivel alto, por todos los riesgos de renegociación con la deuda en general.

* El portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, dijo que continúa en conversaciones con Argentina, en momentos en que las autoridades del país sudamericano esperan que se apruebe un desembolso por unos 5.400 millones de dólares.

* “El gobierno está trabajando, previendo el no desembolso del FMI”, dijo Mariano Sardáns, director ejecutivo de la gerenciadora de patrimonios FDI, y señaló que “están trabajando previendo el peor escenario, tomando como máxima el no desembolso, lo que no quiere decir que no lo vaya a haber”.

