Retornos bonos Tesoro EEUU suben por optimismo de inversores tras acuerdo con México

(Actualiza con valores hacia el cierre del mercado en Nueva York)

Por Kate Duguid

NUEVA YORK, 10 jun (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron el lunes, en una señal del optimismo del mercado ante el acuerdo de comercio e inmigración firmado entre Estados Unidos y México, lo que atenuó las expectativas de recortes de tasas de interés este año.

* El presidente Donald Trump había amenazado con imponer aranceles del 5% a los bienes mexicanos, que se incrementarían cada mes hasta llegar al 25% en octubre si México no frenaba el flujo de inmigrantes indocumentados en la frontera. La entrada en vigor de los aranceles fue suspendida el viernes, tras alcanzar un acuerdo.

* El lunes, Trump dijo que otra parte del pacto con México debe ser ratificada por el Congreso mexicano. No aportó detalles, pero advirtió que si los legisladores no aprueban el plan, impondrá los aranceles.

* La resolución de la disputa con México no alteró de manera fundamental las posibilidades de un pacto con China, dijeron analistas. El mercado no reaccionó a comentarios de Trump del lunes de que estaba preparado para imponer otra ronda de gravámenes a las importaciones chinas si no alcanza un acuerdo con el mandatario chino en la reunión del G-20 este mes.

* Los retornos de los papeles referenciales a 10 años avanzaron 6,3 puntos básicos a un 2,145%, y los de las notas a siete años también subieron, 6,3 puntos básicos a un 2,301%.

* En la parte larga de la curva, los rendimientos a 30 años ganaron 5,3 puntos básicos, al 2,624%.

* Esta situación empinó la curva del rendimiento, medida como el diferencial entre los rendimientos de los bonos a dos y 10 años, hasta los 24,3 puntos básicos.

* El viernes, el retorno de los papeles a 10 años tocó su nivel más bajo desde septiembre de 2017, tras la publicación de un reporte que indicó que los empleadores contrataron a menos trabajadores de lo esperado en mayo, elevando las expectativas de que la Reserva Federal recorte sus tasas de interés en 2019.

* Tras el pacto entre Estados Unidos y México, los retornos de las notas a dos años, que se mueven con las expectativas del mercado de futuros sobre recortes de tasas, ganaron 5,1 puntos básicos el lunes al 1,900%.

Reporte de Kate Duguid. Editado en español por Carlos Serrano