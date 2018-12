GRANOS-Futuros de la soja caen presionados por decepcionantes exportaciones a China

CHICAGO, 19 dic (Reuters) - Los futuros de la soja en Estados Unidos cayeron el miércoles a un mínimo de dos semanas, debido a que las exportaciones a China luego de una tregua en la guerra comercial entre Washington y Pekín incumplieron las expectativas.

* Los futuros del maíz también bajaron por una desaceleración de la producción de etanol a base del cereal, mientras que el trigo retrocedió casi un 2 por ciento en una sesión de pocas operaciones, lastrado por ventas técnicas y un descenso en los precios mundiales.

* El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) confirmó que China compró cerca de 1,2 millones de toneladas de soja estadounidense en la segunda serie de adquisiciones desde que el presidente Donald Trump y el mandatario chino, Xi Jinping, acordaron una tregua de 90 días en su disputa comercial previamente este mes.

* El mayor importador mundial de la oleaginosa, que detuvo casi por completo sus compras de soja estadounidense hace seis meses en medio de crecientes tensiones, compró más de 1,5 millones de toneladas la semana pasada.

* “El mercado no está impresionado con estas ventas”, dijo Rich Nelson, estratega en jefe de Allendale Inc. “Incluso con casi 3 millones de toneladas en nuevas ventas en los próximos días, es decepcionante que no sean 5 u 8 millones”, agregó.

* La soja para enero en la Bolsa de Chicago cayó 7,75 centavos a 9 dólares por bushel, y perforó brevemente el piso de 9 dólares por primera vez en dos semanas. La soja para marzo cedió 7,75 centavos a 9,13 dólares. Ambos contratos hallaron respaldo en su promedio móvil de 20 días.

* El mercado sigue anclado por la próxima cosecha de Sudamérica y una ventana de oportunidad para las exportaciones estadounidenses que se está cerrando. Agricultores en Brasil, el mayor exportador mundial de la oleaginosa, han comenzado a recolectar la próxima cosecha, que estimaciones apuntan a que sería la mayor de la que se tenga registros.

* El maíz para marzo bajó 3,75 centavos a 3,8175 dólares por bushel. El trigo para marzo perdió 10,25 centavos a 5,2250 dólares por bushel, en la peor caída del contrato en casi dos meses.

(1 tonelada = 36,744 bushels de soja o trigo, y 39,368 bushels de maíz)

Reporte de Karl Plume en Chicago; Reporte adicional de Gus Trompiz en París y Colin Packham en Sídney; Editado en Español por Ricardo Figueroa