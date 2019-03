Dólar cae leve, libra se aprecia luego de que May se apresura por lograr acuerdo para Brexit

NUEVA YORK (Reuters) - El dólar cayó levemente el lunes tras cifras dispares sobre ventas minoristas en Estados Unidos, mientras que la libra esterlina se apreció después de que la primera ministra británica, Theresa May, viajó a Estrasburgo en un intento de última hora para evitar otra derrota en el Parlamento sobre su acuerdo para el Brexit.

Foto de archivo. Un empleado bancario contando dólares en Hanói, Vietnam. 16 de mayo de 2016. REUTERS/Kham

* Cuando quedan sólo 18 días para que venza el plazo de salida de la Unión Europea, aún no hay un acuerdo ratificado y las negociaciones con la UE se estancaron el fin de semana, debido a que May cree que no podrá resolver el bloqueo político en Londres.

* En un día de frenéticas negociaciones antes de la votación del Parlamento británico el martes, May habló con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en un esfuerzo por hallar una forma de resolver el rompecabezas del Brexit.

* Luego de caer durante las últimas ocho sesiones, la libra se apreció hasta un 1,1 por ciento y tocó un máximo de 1,317 dólares, debido a la reducción de las probabilidades de que Reino Unido deje la UE sin un acuerdo, una opción conocida como un “Brexit duro”.

* Los precios cayeron levemente en las operaciones de la tarde, después de que el editor político de BBC Newsnight dijo en Twitter: “Los ministros del gabinete me dicen sobre las negociaciones del #Brexit de Theresa May en Estrasburgo: Las cosas no se ven bien”.

* El índice dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a seis divisas, tuvo un declive marginal de un 0,1 por ciento a 97,208.

* El Departamento de Comercio reportó que las ventas minoristas en Estados Unidos tuvieron un aumento inesperado en enero, pero la cifra de diciembre se revisó a una cifra mucho más baja que la informada originalmente.

* El euro subió un 0,04 por ciento a 1,124 dólares.

Reporte de Kate Duguid y Saikat Chatterjee; Editado en español por Janisse Huambachano y Ricardo Figueroa