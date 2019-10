Dólar sube por segundo día mientras se disipa optimismo acuerdo comercial EEUU-China

Imagen de archivo de un hombre mostrando billetes de dólar tras sacar dinero de un banco en Harare, Zimbabue. 9 julio 2019. REUTERS/Philimon Bulawayo

LONDRES, 15 oct (Reuters) - El dólar subía el martes por segundo día consecutivo, ya que el menor optimismo en torno a la más reciente tregua comercial entre Estados Unidos y China llevaba a los operadores a comprar el billete verde luego de una liquidación vista la semana pasada. * La moneda estadounidense quedó bajo presión liquidadora recientemente por una combinación de débiles datos económicos y la ausencia de avances en el conflicto comercial entre Estados Unidos y Pekín que provocó que los fondos desarmaran sus posiciones de largo plazo en favor del dólar. * “Después de la reciente salida de las posiciones largas en dólares, los invesores de monedas han reevaluado su panorama de corto plazo y consideran que el tema comercial no se resolverá tan rápido”, dijo Stephen Gallo, estratega de monedas de BMO. * La semana pasada, los reportes de una fase inicial de compromisos entre Estados Unidos y China animaron a los mercados, pero la falta de detalles sobre el consenso alcanzado ha reducido el optimismo y los precios del petróleo extendieron sus declives, mientras que las acciones chinas se debilitaron y el yen se apreciaba ante el dólar. * Contra una cesta de otras monedas rivales, el dólar se fortalecía por segundo día y ganaba 0,1% a 98,55 unidades, situándose a un 1% de distancia de su máximo de cerca de 2 y años y medio de 99,67 unidades alcanzado previamente en el mes. * Si bien el dólar estaba sobrevalorizado si se toman el cuenta las tensiones comerciales, analistas de ING argumentaron que el avance del billete verde no es excesivo dado el contexto histórico y sugirieron que aún hay espacio para una mayor apreciación si el panorama económico mundial sigue empeorando. * En tanto, el euro no podía recuperarse a pesar de datos más positivos de lo previsto sobre la confianza de los inversores alemanes en octubre, y cotizaba con una baja de 0,2% a 1,1007 dólares.

