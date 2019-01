Libra esterlina cae presionada por temores a un Brexit sin acuerdo, dólar cierra estable

Foto del lunes de una moneda británica con la bandera del Reino Unido de fondo. Ene 28, 2019. REUTERS/Dado Ruvic

NUEVA YORK (Reuters) - La libra esterlina cayó el martes luego de que los legisladores británicos rechazaron la mayoría de las enmiendas que buscan evitar que Reino Unido salga de la Unión Europea sin un acuerdo, lo que revivió los temores de un retiro caótico desde el bloque que dañaría a la economía de Gran Bretaña.

* Los legisladores británicos no consiguieron aprobar varias propuestas que eliminaban la opción de un Brexit sin acuerdo. En su lugar, votaron para ordenar a la primera ministra Theresa May que exija a la UE que modifique la situación de la frontera irlandesa como parte del Brexit, algo que Bruselas dijo que no hará.

* La libra esterlina cayó un 0,71 por ciento a 1,3062 dólares, alejándose de un máximo no visto desde mediados de octubre que tocó la semana pasada.

* El euro ganó un 0,8 por ciento a 87,53 peniques, revirtiendo sus pérdidas iniciales luego de la votación de las enmiendas. La moneda de la zona euro cerró con pocos cambios ante el billete verde a 1,1433 dólares y con un avance marginal frente a la divisa nipona a 125,09 yenes.

* El euro, el yen y otras destacadas monedas permanecieron atrapadas en estrechos rangos de cotización, ya que los operadores se mostraron reacios a adoptar grandes posiciones por la incertidumbre sobre la votación parlamentaria en Reino Unido. También había señales sobre la posibilidad de que la Fed pause su ciclo actual de alzas de tasas de interés.

* Los inversores esperan que la Fed adopte una postura más cauta, presionada por señales de que las ganancias corporativas tocaron techo en Estados Unidos, así como la amenaza de una desaceleración económica a nivel local y mundial.

* Las autoridades de la Fed publicarán a las 1900 GMT del miércoles su comunicado sobre política económica, seguido por una conferencia de prensa del presidente de la institución, Jerome Powell.

* Los inversores también están nerviosos por el anuncio de cargos criminales por parte de funcionarios estadounidenses contra la firma tecnológica china Huawei Technologies Co. Ltd. por violar las sanciones impuestas a Irán. Esta decisión elevó la tensión entre Washington y Pekín antes de la nueva ronda de negociaciones comerciales esta semana.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, cerró con pocos cambios a 95,815. Durante la sesión tocó un mínimo de dos semanas.

Reporte adicional de Saikat Chatterjee en Londres; editado en español por Carlos Serrano y Ricardo Figueroa