Dólar cae tras datos EEUU; incertidumbre por Brexit sostiene avance libra

Foto de archivo. Un empleado bancario contando dólares en Hanói, Vietnam. 16 de mayo de 2016. REUTERS/Kham

NUEVA YORK (Reuters) - El dólar caía el miércoles luego de que nuevos datos sobre la inflación en Estados Unidos aumentaron la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga sin cambios sus tasas de interés, mientras que la libra se apreciaba antes de una votación en el Parlamento británico sobre una propuesta de Brexit sin acuerdo.

* Los precios al productor en Estados Unidos tuvieron un alza marginal en febrero, lo que derivó en el menor incremento anual en más de un año y medio, la última señal de una inflación benigna que apoya el enfoque paciente de la Fed sobre futuras alzas a los costos del crédito.

* A las 1556 GMT, el índice dólar caía un 0,27 por ciento a 96,669. Contra el euro, el billete verde se depreciaba un 0,22 por ciento a 1,131 dólares.

* Sin embargo, las cifras del IPP no fueron tan negativas como para fijar una tendencia, dijo Shahab Jalinoos, estratega de Credit Suisse. “No vemos una divergencia económica que pudiera usarse para fijar una dirección en los mercados de divisas”, afirmó.

* La libra subía tras la turbulencia que se produjo por el rechazo el martes de la propuesta revisada de Brexit de la primera ministra británica, Theresa May, pero los inversores no querían asumir posiciones firmes hasta no tener más información sobre el curso futuro.

* Los legisladores votarán más tarde el miércoles sobre si Reino Unido debería dejar la UE sin un acuerdo.

