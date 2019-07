Por qué las empresas de pequeña capitalización ganan menos con la tregua entre EEUU y China

NUEVA YORK (Reuters) - Una tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China que llevó a las acciones de gran capitalización a un nuevo récord el lunes no parece ser suficiente para impulsar a las acciones de pequeñas empresas estadounidenses, que lidian con mayores costos de los aranceles.

Foto de archivo. Ilustración de las banderas de China y EEUU frente a billetes de dólar y yuan. 20 de mayo de 2019. REUTERS/Jason Lee.

Márgenes más bajos y una menor capacidad para fijar precios impiden que las pequeñas empresas traspasen o capten los efectos de los aranceles más altos en la misma medida que las grandes, lo que pone un tope a sus perspectivas de crecimiento, dijeron administradores de fondos y analistas.

La situación está cambiando la percepción de los inversores en acciones y desmejorando el rendimiento de las empresas de pequeña capitalización, en contraste con el año pasado, cuando muchos inversionistas las prefirieron por expectativas de que quedaran menos expuestas a la guerra comercial debido a su enfoque en el mercado interno.

En lo que va del año, el índice de referencia Russell 2000 de pequeñas empresas ha subido casi un 17%, pero sigue estando un 8% por debajo de su máximo histórico de agosto de 2018. El índice S&P 500, de empresas de gran capitalización, en comparación, alcanzó máximos históricos el lunes tras un avance de casi un 18,5% este año.

“En este momento no sobreponderaría a las de pequeña capitalización porque los riesgos son demasiado altos en relación a las de gran capitalización”, dijo Barry James, gerente de cartera de James Advantage Funds, cuyo fondo James Micro Cap es uno de los fondos de pequeña capitalización con mejor desempeño en el año.

“Eso eventualmente va a cambiar y podrían tener un alza espectacular, pero este año al menos el índice general no es atractivo desde el punto de vista del riesgo”, añadió.

El índice Russell 2000 está dominado por empresas financieras y de atención médica, dos sectores que enfrentan el riesgo de márgenes reducidos por tasas de interés más bajas y un aumento de la regulación gubernamental si los republicanos pierden la presidencia o el Senado el 2020, dijo James.

Estados Unidos y China acordaron el sábado reanudar las negociaciones comerciales luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció concesiones a su par chino, Xi Jinping.

Entre ellas, no habrá nuevos aranceles y se reducirán las restricciones a la empresa de tecnología Huawei Technologies Co Ltd. China, por su parte, acordó realizar nuevas compras de productos agrícolas de Estados Unidos y regresar a la mesa de negociaciones

Dan Mahr, gestor de cartera del fondo Federated MDT All Cap Core, dijo que su fondo sigue infraponderando a las empresas de pequeña capitalización, en favor de compañías más grandes como MasterCard Inc y Charter Communications Inc que se están beneficiando del impulso actual del mercado.

“La confianza de los inversores es mayor en la medida que aumenta la capitalización”, dijo.

Reporte de David Randall. Editado en español por Javier López de Lérida