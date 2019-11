Optimismo sobre comercio impulsa a acciones europeas a máximos de casi 2 años

FOTO DE ARCHIVO: Un inversor delante de una pantalla con datos de mercado en CMC Markets, Londres, Reino Unido, el 11 de diciembre de 2018. REUTERS/Simon Dawson/File Photo

4 nov (Reuters) - Las acciones europeas cerraron el lunes en su mayor nivel en casi dos años debido al optimismo que rodea a las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, mientras que un sólido reporte de resultados de Ryanair llevó al mercado irlandés a un techo de más de un año.

* Las mineras europeas y las fabricantes de autopartes, expuestas a los aranceles, escalaron casi un 3% para llevar al índice paneuropeo STOXX 600 a subir casi un 1% a sus máximos desde enero de 2018.

* Las acciones francesas avanzaron a máximos de 12 años, al tiempo que el mercado alemán finalizó en niveles no vistos desde junio del año pasado.

* Entre otros sectores, un alza en los precios del petróleo hizo que las firmas ligadas a la energía registraran su mejor día en siete semanas, mientras que el sector bancario de la zona euro escaló un 2,5%.

* El secretario de comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo el domingo que licencias para compañías de su país para vender componentes a la gigante china Huawei Technologies Co podrían entregarse en el muy corto plazo, agregando que no había razón para que un acuerdo comercial no se firmara este mes.

* Analistas también apuntaron a una decisión de Estados Unidos sobre aranceles a bienes europeos la próxima semana.

* Los papeles de Ryanair avanzaron un 8,5% a un máximo de un año después que la compañía superó las expectativas de ganancias del primer semestre.

Reporte de Susan Mathew y Shreyashi Sanyal en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías