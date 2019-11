Acciones europeas sufren peor sesión en tres semanas lastradas por negociación comercial

Foto de archivo. Un operador trabaja en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania. 18 de agosto de 2011. REUTERS/Alex Domanski.

20 nov (Reuters) - Las acciones europeas registraron su peor día en tres semanas el miércoles, debido a las crecientes preocupaciones de que la escalada en las tensiones entre Estados Unidos y China pueda afectar las negociaciones comerciales entre ambos países.

* El índice paneuropeo STOXX 600 perdió un 0,4% y los declives de los referenciales regionales fueron liderados por el FTSE 100 de Londres.

* Los sectores sensibles a las noticias relativas a los aranceles, incluidos las acciones de automotrices y de mineras, bajaron más de un 0,4%.

* El Senado de Estados Unidos aprobó de manera unánime el martes un proyecto de ley que busca proteger los derechos humanos en Hong Kong, lo que motivó críticas desde Pekín.

* “Este acuerdo no está ni cerca de estar listo (...) hay buenas razones para pensar que podría fracasar por completo”, dijo Tom Martin, gerente de cartera en Globalt en Atlanta. “Ambas partes quieren calmar a los mercados, pero a nivel de base, si aún no logran acuerdo sobre aranceles y otros temas, no va a ser aprobado”, agregó.

* Las expectativas de que las dos mayores economías del mundo lograran un tratado comercial habían sido claves para llevar al STOXX 600 a máximos no vistos en cuatro años. El referencial ahora está a cerca de un 3% de su máximo histórico.

* El subsector de viajes y recreación anotó la caída más profunda, liderado por bajas de las acciones de la británica SSP Group Plc luego de que la operadora de catering en aeropuertos y estaciones de ferrocarril emitió un panorama cauto para el año completo.

* El índice también fue presionado por la caída de las acciones de la alemana Lufthansa, que posiblemente enfrentará una huelga sindical durante la época de Navidad si no realiza concesiones salariales.

* Los bancos europeos también bajaron, debido a que la compra de activos de refugio llevó a los retornos de los bonos referenciales alemanes a cerca de su menor nivel en el mes. La curva de rendimientos de la deuda estadounidense siguió aplanándose y el diferencial entre las notas a dos y 10 años alcanzó su punto más bajo en tres semanas.

Reporte de Medha Singh y Agamoni Ghosh en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa