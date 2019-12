Bolsas europeas cierran al alza en sesión de poco volumen antes de Navidad

Los paneles electrónicos en la Bolsa de Madrid, en Madrid, España, el 24 de junio de 2016. REUTERS/Andrea Comas

LONDRES, 19 dic (Reuters) - Las acciones europeas subieron el jueves, en una sesión de escaso volumen de operaciones, ya que las pocas noticias corporativas y reuniones de bancos centrales que hubo aportaron poco impulso.

* Los mercados se mantuvieron ligeramente por debajo de los máximos alcanzados a principios de semana cuando un acuerdo comercial chino-estadounidense y una victoria de los conservadores en la elección general en Reino Unido estimuló las compras.

* El índice de referencia STOXX 600 tuvo un alza marginal de 0,1%. El avance fue liderado por el sector de cuidado de la salud y el sector petrolero, mientras que el índice de vehículos fue el de peor desempeño.

“Es en gran medida un período de asimilar las noticias (de la semana pasada), y tal vez de pensar en 2020, y no tanto de asumir grandes posiciones antes de fin de año”, dijo Roger Jones, operador de London and Capital Equity Solutions and Equity Funds.

* El proveedor italiano de servicios de pagos Nexi subió un 4,7% y fue el principal ganador en el STOXX 600 después de que el prestamista Intesa SanPaolo acordó venderle su negocio de pagos por 1.000 millones de euros (1.110 millones de dólares).

* Los papeles líderes británicos, orientados principalmente al comercio, avanzaron apoyadas por la debilidad de la libra, mientras que los títulos más centrados en el mercado local cerraron en gran medida sin cambios.

* El Banco de Inglaterra dejó su tasa de referencia sin cambios, como se esperaba, y dijo que era demasiado pronto para evaluar si la victoria electoral de Johnson removerá la incertidumbre del Brexit que ha afectado a la economía.

* El banco central de Suecia se convirtió en el primero en Europa en sacar las tasas de interés del territorio bajo cero, al elevar el jueves su tasa de referencia un cuarto de punto a cero, como se esperaba.

