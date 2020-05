Acciones europeas suben gracias a ganancias de sector energético y esperanzas de fin de cierres

Imagen de archivo de un gráfico del índice alemán DX en una pantalla en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania. 28 de abril, 2020. REUTERS/Staff

(Reuters) - Las acciones europeas cerraron al alza el martes, haciendo caso omiso a la incertidumbre sobre las compras de bonos regionales, ya que una serie de positivos reportes de ganancias y un alivio de las restricciones por el coronavirus en algunos países aumentaron el optimismo.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un avance cercano al 2,2%.

* El máximo tribunal alemán dictaminó más temprano que el Bundesbank debe dejar de comprar bonos soberanos bajo el plan de estímulos del Banco Central Europeo dentro de los próximos tres meses, a menos que el BCE pueda demostrar que esas operaciones son necesarias.

* Las acciones alemana subieron un 2,5% y las italianas, cuya deuda es especialmente vulnerable a los cambios en el plan de compra de bonos del BCE, ganaron un 2%.

* “(El dictamen judicial) no afecta al Programa de Compras de Emergencia por la Pandemia, por lo que no debería ser un problema tan grande en este momento”, dijo Craig Erlam, de OANDA Europe. “En general, no fue necesariamente una mala lectura en lo que se refiere al programa de alivio cuantitativo. Sugiere que su legalidad -como ha sugerido siempre el BCE- es correcta”.

* Pese a todo, las acciones bancarias, que son las más expuestas a las agitaciones en el espacio de la deuda soberana, terminaron la sesión lejos de los máximos del día.

* Total SA trepó un 7,9% tras mantener su dividendo pese a reportar un fuerte desplome de sus ganancias netas ajustadas en el primer trimestre por el desplome de los precios del crudo. La española Repsol lideró el STOXX 600 después de que sus beneficios superaron las expectativas del mercado.

* El sector del petróleo y gas europeo encabezó las ganancias entre los sectores regionales, ante el avance de los precios del crudo por expectativas de una recuperación en la demanda de combustible a medida que algunos países de Europa y Asia y estados estadounidenses empiecen a aliviar las medidas impuestas para frenar la propagación del coronavirus.

Reporte de Sruthi Shankar en Bengaluru y Joice Alves en Londres; editado en español por Carlos Serrano