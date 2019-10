MERCADOS GLOBALES-Dólar cae y euro mejora ante comienzo de negociaciones EEUU-China

LONDRES, 10 oct (Reuters) - La caída del dólar impulsaba al alza el euro y aplanaba las acciones, en momentos en que la atención se centraba en la reanudación de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y en un reporte que acusó de rebeldía al presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi.

FOTO DE ARCHIVO. Una casa de cambio en Londres exhibe las cotizaciones del euro y la libra contra el dólar. July 31, 2019. REUTERS/Toby Melville

* Los mercados se veían bombardeados desde todos los frentes por declaraciones y desmentidos procedentes de todas las partes: desde las reuniones entre Washington y Pekín a la cuenta atrás para el Brexit, además de la ofensiva turca en Siria y una serie de débiles datos económicos desde Japón a Francia.

* Asia tuvo un final en general positivo, pero las acciones europeas titubeaban en una jornada en que los eventos de mayor trascendencia se vivían en los mercados cambiarios, donde el euro se alzó de repente hasta un máximo de dos semanas por encima de 1,10 dólares frente al dólar.

* El billete verde se depreciaba, en parte debido a los rumores del mercado sobre un pacto cambiario con China para poner fin a las devaluaciones, pero había mucho movimiento en otras partes también.

* El diario Financial Times reportó que el BCE reanudó su programa de compra de bonos el mes pasado pese a las objeciones de sus propias autoridades, un nuevo indicio sobre las divisiones que reabrió la decisión en el seno de la institución.

* La divisa que más se movió por la noche fue tal vez el yuan “offshore”, que tocó sus niveles más altos en más de dos semanas tras un reporte de Bloomberg que indicó que funcionarios estadounidenses y chinos querían revivir un pacto cambiario esbozado más temprano en el año y que frenaría nuevas alzas de aranceles a cambio de compromisos para mantener estable la moneda del gigante asiático.

* John Hardy, jefe de estrategia cambiaria en Europa del Saxo Bank, dijo que, además de la resistencia del BCE a los últimos movimientos de Draghi, el euro podría verse afectado también por las sanciones que podría imponer Washington la próxima semana en represalia por las ayudas a Airbus.

* Los futuros mini del índice S&P 500 bajaban un 0,1%. Las pérdidas iniciales se recortaron en gran medida después de que The New York Times reportó que Washington dará pronto licencias para que algunas firmas estadounidenses puedan suministrar bienes no sensibles a la china Huawei Technologies..

* El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón ganó un 0,1%, mientras que el Nikkei nipón mejoró un 0,45%. Los papeles en Shanghái treparon un 0,8%.

* Negociadores de Estados Unidos y China tenían previsto reunirse en Washington el jueves y viernes para intentar poner fin a una dañina guerra comercial que dura ya 15 meses.

* Pekín no parece dispuesto a sellar un compromiso fácil ahora que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparenta ser cada vez más vulnerable a la presión política doméstica, en un momento en que la oposición demócrata busca comenzar un juicio político en su contra, dijeron analistas.

* Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense caían tras subir al 1,594% en la víspera, presionados en parte por la fuerte emisión de notas de esta semana. El retorno de los papeles a 10 años bajó un punto básico, al 1,577%, aunque los reportes sobre el BCE ayudaron a impulsar levemente al alza los rendimientos de los bonos en la zona euro.

* En las materias primas, los precios del crudo retrocedían, pero los del cobre mejoraban un 1,1%, a 5.749 dólares la tonelada, recuperándose de un declive del 0,3%, en camino al que podría ser su mejor día en un mes.

Editado en español por Carlos Serrano