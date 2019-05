MERCADOS GLOBALES-Acciones suben ante moderadas expectativas de pacto comercial; libra rebota

LONDRES, 24 mayo (Reuters) - Las bolsas mundiales subían el viernes y el crudo repuntaba tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que alentaron expectativas de avance en el diálogo con China, mientras que rumores de la renuncia de la primera ministra provocaron fuertes fluctuaciones en la libra.

* La inquietud por los efectos que tendría la pugna comercial entre Washington y Pekín sobre la salud de la economía mundial golpeó esta semana a los mercados globales.

* El índice de acciones mundiales de MSCI cerraría esta semana con un descenso de más de 1%, la tercera semana seguida en rojo y su racha perdedora más larga desde un desplome en diciembre.

* Pero el viernes el índice ganaba un 0,2% luego de que el jueves Trump dijo que las quejas de EEUU contra Huawei Technologies Co Ltd podrían resolverse en el marco de un acuerdo comercial con China. No obstante, calificó al gigante de las telecomunicaciones como “muy peligroso”.

* Si bien se mantiene la demanda por activos considerados seguros, las bolsas asiáticas estuvieron divididas entre el miedo a un conflicto comercial más largo y las esperanzas de que las dos mayores economías del mundo logren un acuerdo en el corto plazo.

* Las acciones líderes de China sumaron cerca de un 0,3%, mientras que el promedio Nikkei de papeles japoneses bajó un 0,2%.

* Las plazas europeas se mostraban más optimistas. El índice paneuropeo STOXX 600, el alemán DAX, el francés CAC y el británico FTSE 100 sumaban cerca de 0,8%.

* En Reino Unido, la primera ministra, Theresa May, dijo el viernes que dejará el cargo en junio. El anuncio provocó un alza inicial de la libra de medio punto porcentual contra el dólar pero el avance fue breve y posteriormente retrocedió a 1,2672 dólares; y cotizaba también cerca de sus mínimos de sesión contra el euro.

* El índice dólar tocó el jueves un máximo de 98,371 y en la sesión tenía un descenso leve a 97,814. El euro, que en la víspera se desplomó a mínimos desde mayo de 2017 tras cifras más débiles a las previstas en la actividad empresarial de la zona euro, bajaba el viernes a 1,1182 dólares.

* Los precios del crudo subían apoyados por los recortes de la OPEP al suministro y por la tensión en Oriente Medio. El West Texas Intermediate subía un 1,4% a 58,7 dólares el barril, mientras que el Brent repuntaba un 1,3% a 68,65 dólares por barril tras su desplome de 4,6% en la víspera.

