MERCADOS GLOBALES-Petróleo se dispara tras ataques a tanqueros en Golfo Pérsico

LONDRES (Reuters) - Los reportes de ataques contra dos buques petroleros frente a las costas de Irán dispararon el jueves los mercados de crudo y volcaban a los operadores hacia los bonos gubernamentales, el oro y el yen, que son considerados activos seguros.

FOTO DE ARCHIVO. Un helicóptero MH-60S se acerca a un buque petrolero mientras puede verse de fondo la embarcación USS John C. Stennis en el Estrecho de Ormuz. Diciembre, 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed

* El crudo Brent subió hasta 4% después de que los informes sobre los ataques aumentaran las ya latentes tensiones entre Irán y Estados Unidos. El área está cerca del Estrecho de Ormuz, a través del cual pasa una quinta parte del consumo mundial de petróleo de los productores Oriente Medio.

* La subida del crudo ayudaba a los productores de petróleo de Europa a impulsar los mercados bursátiles y los futuros de Wall Street. El sector de telecomunicaciones también brillaba luego de que Alemania entregó nuevas licencias de redes móviles 5G a algunos nuevos actores del mercado.

* “Cada vez que se produce un incidente en el Golfo Pérsico se genera un poco de nerviosismo por el bloqueo de esa arteria en particular”, dijo el analista de CMC Markets, Michael Hewson.

* Las empresas petroleras de Wall Street, como Exxon Mobil y Chevron, subían un 1%, mientras que los principales índices de Wall Street abrieron al alza.

* Los mercados también estaban inquietos luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de irritantes las relaciones comerciales con China antes de la cumbre del G-20 de este mes.

* También preocupaba a los inversores que las especulaciones sobre un recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal pudieran ser exagerados.

* “La economía real de Estados Unidos no ha empeorado tanto. Pero dadas las expectativas del mercado, la Fed no tendrá más remedio que recortar las tasas”, dijo Kozo Koide, economista jefe de Asset Management One.

* En el mercado cambiario, el yen ganaba un 0,2% a 108,32 unidades por dólar, mientras que el euro operaba con pocos cambios a 1,1293 dólares <EUR =>. La libra esterlina, en tanto, también cotizaba plana.

* “La aversión al riesgo y la caída de los mercados bursátiles están respaldando al yen como de costumbre”, dijo Bart Wakabayashi, gerente de la sucursal de Tokio de State Street Bank and Trust.

Reporte adicional de Tommy Wilkes en Londres y Hideyuki Sano en Tokio. Editado en español por Rodrigo Charme