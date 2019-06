MERCADOS GLOBALES-Tensiones entre EEUU e Irán borran repunte de las bolsas mundiales

LONDRES (Reuters) - Las acciones mundiales bajaban el viernes, ya que las preocupaciones sobre un posible ataque militar de Estados Unidos contra Irán borraban el repunte generado por los bancos centrales a principios de semana.

Foto de archivo. Operadores en la bolsa de valores de Nueva York en EEUU. 19 de junio de 2019. REUTERS/Brendan McDermid.

* El diario The New York Times informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó ataques militares contra Irán a partir del viernes en represalia por el derribo de un avión no tripulado de vigilancia, pero agregó que posteriormente el mandatario se habría retractado.

* Funcionarios iraníes dijeron a Reuters el viernes que Teherán había recibido un mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de Omán, advirtiéndole que un ataque del país norteamericano era inminente.

* El índice de aciones mundiales de MSCI, que rastrea los títulos de 47 países, caía desde máximos de siete semanas, arrastrado principalmente por la debilidad de las acciones asiáticas. Un repunte de los papeles europeos también se desvanecía, aunque el índice paneuropeo operaba al alza.

* “El riesgo para los mercados no se ha terminado, simplemente se ha debilitado”, dijo Stephen Innes, socio gerente de Vanguard Markets. “Sin embargo, parece que los mercados bursátiles están cansados ​​y pueden estar sufriendo un poco de resaca después de irse de juerga tras el FOMC”.

* Una reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC, por sus siglas en inglés) realizada esta semana abrió la puerta a recortes en las tasas de interés en Estados Unidos, lo que impulsó las bolsas alrededor del mundo.

* El índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo a Japón perdió un 0,15%. Pese a esto, el indicador ha subido casi un 4% en la semana, durante la cual alcanzó su nivel más alto desde el 8 de mayo.

* En China, el Índice Shanghai Composite subió un 0,5%, mientras que en Japón el Nikkei bajó un 0,8%.

* La promesa de recortes de tasas tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo ha mantenido fuerte la confianza de los inversores en los mercados bursátiles.

* Pero las tensiones siguen siendo elevadas. El oro, considerado un activo seguro, avanzó el viernes a un máximo de seis años de 1.410,78 dólares la onza, impulsado por las tensiones geopolíticas y la perspectiva de un recorte de tasas en Estados Unidos. En un momento, el metal había ganado casi 5% en la semana.

* Mientras tanto, China y Estados Unidos están listos para reanudar las negociaciones comerciales antes de que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping se reúnan la próxima semana en Japón. Las esperanzas de que alcancen un acuerdo crecieron después de que ambos líderes dialogaran por teléfono, pero ninguna de las partes ha señalado un cambio en las posiciones que llevaron a un punto muerto el mes pasado.

* Las señales de la Fed de que recortará las tasas probablemente trajeron algo de alivio, pero también levantaron la posibilidad de una guerra mundial de divisas.

* El viernes, el dólar perdía contra una canasta de seis monedas importantes a un mínimo de dos semanas de 96,495. El índice ha caído aproximadamente 1% esta semana.

* El dólar ha bajado un 1,35% frente al yen esta semana y el viernes tocó un mínimo de seis meses de 107,045 unidades de la moneda japonesa.

* En cuanto al petróleo, los futuros del crudo en Estados Unidos subían un 0,46% a 57,33 dólares por barril tras ganar más de 5% el día anterior después de que Irán derribó el dron estadounidense.

