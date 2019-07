MERCADOS GLOBALES-Inversores se vuelcan a bonos por guerra comercial y Brexit, bolsas operan planas

LONDRES (Reuters) - Un resurgimiento de las tensiones comerciales y la preocupación por el panorama de las empresas de Estados Unidos, junto al riesgo de un Brexit caótico, arruinaban el apetito por las acciones el miércoles y beneficiaban a los bonos gubernamentales.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que todavía queda mucho camino por recorrer para lograr un acuerdo comercial con China, pero sostuvo que su Gobierno aún puede imponer sanciones a productos de la nación asiática valorados en 325.000 millones de dólares.

* Wall Street, que había trepado a récords recientemente por la expectativa de recortes de tasas de la Reserva Federal, se ha mostrado nervioso esta semana en que los grandes bancos -Citi, JPMorgan y Wells Fargo- evidenciaron bajas en sus márgenes de interés neto durante la publicación de sus resultados, una señal de que el reducido costo del crédito les está afectando.

* Bank of America (BofA), Bank of New York Mellon, Netflix e IBM aparecen entre las compañías que entregarán sus cifras de ganancias trimestrales el miércoles y los inversores estarán atentos a sus panoramas de crecimiento.

* “Hay mucha anticipación por inyecciones de liquidez y recortes de tasas y poco espacio en el mercado para decepciones en los resultados corporativos”, dijo Francois Savary, jefe de inversión de la firma suiza Prime Partners.

* Los inversores temen que los bancos centrales tengan dificultades para rescatar a una economía mundial bajo presión tras un año de guerra comercial. La última señal negativa provino de Singapur, cuyas exportaciones se hundieron a su menor nivel en seis años en junio.

* Los futuros de las acciones estadounidenses sugieren una apertura con modestas alzas en Wall Street, mientras que el índice general de bolsas globales MSCI se mantenía estable, cerca de un máximo de 10 días.

* El indicador MSCI de las acciones del Asia Pacífico -exceptuando a Japón- perdía un 0,27% a las 1033 GMT. En tanto, el referencial europeo STOXX 600 abrió estable y más tarde operaba con un aumento marginal de 0,06%.

* La incertidumbre por el comercio y la debilidad relativa de las bolsas ayudaba a los bonos. Los rendimientos de los papeles del Tesoro estadounidense, que subieron el martes tras los datos alentadores de ventas minoristas, bajaban de nuevo. Otro denominado “activo de refugio”, la deuda alemana, también presentaba caídas en los retornos.

* En los mercados cambiarios, el dólar oscilaba en un estrecho rango y cotizaba con una ligera baja. El índice que mide al billete verde contra una cesta de seis divisas importantes perdía 0,05% a 97,348 unidades.

* En tanto, la libra esterlina seguía depreciándose y operaba bajo el umbral de 1,24 dólares el miércoles. La moneda británica ha cedido casi 2,4% en lo que va de este mes y marca un declive de 8% respecto al máximo de marzo de 1,3383 dólares.

