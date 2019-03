Oro cierra en alza por descenso del dólar tras dato inflación EEUU

Foto de archivo. Oro líquido es vertido para formar barras en la mina de oro Carlin de Newmont Mining, cerca de Elko, Nevada. 21 de mayo de 2014. REUTERS/Rick Wilking

(Reuters) - El oro subió el martes, respaldado por una depreciación del dólar tras un dato de inflación que respaldó la postura “paciente” de la Reserva Federal respecto al alza de tasas, mientras los inversores aguardaban noticias sobre el Brexit.

* A las 1809 GMT, el oro al contado ganó un 0,4 por ciento a 1.298,63 dólares por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cerraron con un alza de un 0,5 por ciento a 1.297,70 dólares.

* Los precios al consumidor en Estados Unidos tuvieron su primera alza en cuatro meses en febrero, pero el ritmo del incremento fue modesto, resultando en su menor subida anual en casi dos años y medio.

* El índice dólar cayó tras la publicación del dato, abaratando al lingote para los tenedores de otras monedas. Las bajas tasas de interés reducen el costo de oportunidad del oro, que no devenga intereses, y afectan al billete verde.

* La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, luchaba el martes por lograr apoyo para sus planes de un Brexit ordenado, instando a los miembros escépticos de su Partido Conservador a votar en favor de su acuerdo si no quieren correr el riesgo de no llegar a salir de la Unión Europea.

* El metal dorado encontró recientemente algo de apoyo en el aumento de las preocupaciones sobre el crecimiento global, superando brevemente los 1.300 dólares el viernes. El débil reporte de empleo en Estados Unidos conocido el viernes, junto a los modestos datos sobre ventas minoristas en enero, fueron vistos como señales de que la economía está perdiendo impulso.

* Entre otros metales preciosos, el paladio ganó un 0,3 por ciento a 1.540,01 dólares la onza, mientras que el platino avanzó un 1,2 por ciento a 834,55 dólares. En tanto, la plata avanzó un 0,6 por ciento a 15,41 dólares, tras tocar su máximo desde el 1 de marzo a comienzos de sesión.

