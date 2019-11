Oro baja por noticias comerciales positivas que mejoran apetito por riesgo

Imagen de archivo de lingotes de oro con una pureza del 99,99 por ciento en una planta propiedad de Krastsvetmet en Krasnoyarsk, Rusia. 9 abril 2019. REUTERS/Ilya Naymushin

7 nov (Reuters) - El precio del oro bajaba el jueves, perdiendo algo de su atractivo de refugio después de que China dijo que acordó con Estados Unidos una cancelación gradual de los aranceles adicionales impuestos durante la prolongada guerra comercial entre ambos países.

* A las 0831 GMT, el oro al contado perdía un 0,2%, a 1.487,27 dólares la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0,3%, a 1.488,3 dólares la onza.

* “Si vemos que las conversaciones comerciales siguen avanzando en dirección positiva, habrá más presión sobre el oro”, dijo Vandana Bharti, directivo de SMC Comtrade. “Si los precios caen por debajo de 1.480 dólares la onza, entonces veremos un nuevo mínimo de 1.465 dólares”.

* El miércoles, un funcionario gubernamental estadounidense de alto rango dijo a Reuters que la reunión entre los líderes de Estados Unidos y China para rubricar un acuerdo comercial interino podría aplazarse hasta diciembre, mientras continúan las discusiones tanto sobre los términos como el lugar de la firma.

* La guerra arancelaria entre las dos mayores economías mundiales, que se prolonga ya por 16 meses, ha agitado los mercados financieros y ha avivado el temor a una desaceleración económica mundial, contribuyendo a un avance del lingote de casi un 16% este año.

* “La sensación es que habrá algún tipo de acuerdo, y la Reserva Federal ha dicho también que no tiene previsto hacer nada más este año (con las tasas de interés)”, y es por eso que la reacción de oro ha sido relativamente tranquila, dijo Brian Lan, de la firma GoldSilver Central, en Singapur.

* El mes pasado, la Fed rebajó sus tasas por tercera vez en el año para respaldar el crecimiento en Estados Unidos pese a la desaceleración que se vive en otras partes del mundo, pero indicó que no habrá más reducciones a no ser que la economía empeore. Las tasas más bajas reducen el costo de oportunidad de tener oro, que no devenga intereses.

* En otros metales preciosos, la plata caía un 0,3%, a 17,57 dólares la onza; el platino ganaba un 0,3%, a 931,51 dólares la onza; y el paladio mejoraba un 0,5%, a 1.800,87 dólares la onza.

Reporte de Sumita Layek y Diptendu Lahiri en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano