METALES PRECIOSOS-Oro sube tras débiles datos chinos que redujeron apetito por riesgo

14 nov (Reuters) - Los precios del oro avanzaban el jueves, tras el declive de las acciones asiáticas por datos económicos más débiles de lo esperado en China que afectaron al apetito por el riesgo e impulsaron la demanda de activos seguros.

* A las 0927 GMT, el oro al contado ganaba un 0,42%, a 1.468,97 dólares la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0,3%, a 1.467,10 dólares la onza.

* Las acciones asiáticas cayeron después de que la producción industrial china creció mucho menos de lo esperado en octubre. La debilidad de la demanda global y local, así como la prolongada guerra comercial con Estados Unidos perjudicaron a la actividad en la segunda mayor economía mundial.

* “El oro está ganando apoyo después de que la producción industrial y las ventas minoristas chinas estuvieron por debajo de las expectativas”, dijo Jeffrey Halley, analista de OANDA. “Un mayor deterioro en Hong Kong esta semana respaldará al oro, pero en realidad todo tiene que ver con las conversaciones en marcha, que están empezando a parecerse a un disco rayado”.

* El Ministerio de Comercio de China dijo que la cancelación de los aranceles es una condición importante para lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos, un día después de que el presidente Donald Trump amenazó con elevar los gravámenes sobre los productos chinos si no se cierra un pacto.

* El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el miércoles en el Congreso que las tasas de interés negativas que quiere Trump no son apropiadas para la economía estadounidense ahora mismo. Además, señaló que es probable que la entidad no haga más rebajas de tipos a no ser que haya un cambio “material” en el panorama económico.

* En Hong Kong, la protestas antigubernamentales paralizaron partes de la ciudad por cuarto día, obligando al cierre de colegios y bloqueando autopistas y otros medios de transporte.

* En otros metales preciosos, el paladio mejoraba un 1%, a 1.726,50 dólares la onza; la plata avanzaba un 0,2%, a 16,98 dólares; y el platino trepaba un 0,3%, a 876,35 dólares.

