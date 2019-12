Precios del oro suben por débiles datos EEUU y dudas sobre acuerdo comercial

Imagen de archivo de piezas de oro expuestos en la firma Hatton Garden Metals de Londres, Reino Unido, 21 julio 2015. REUTERS/Neil Hall

24 dic (Reuters) - Los precios del oro tocaban el martes su máximo en más de un mes y medio, tras la publicación de débiles datos económicos en Estados Unidos y preocupaciones sobre el acuerdo comercial interino entre Washington y Pekín que prestaban apoyo al activo, considerado de refugio.

* A las 0825 GMT, el oro al contado mejoraba un 0,4%, a 1.490,80 dólares por onza, tras haber operado en 1.491,78 dólares, su cota más elevada desde el 7 de noviembre. Los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 0,4%, a 1.494,00 dólares por onza.

* Datos publicados el lunes mostraron que los nuevos pedidos de bienes de capital en Estados Unidos apenas aumentaron en noviembre y los despachos cayeron, lo que sugiere que la inversión empresarial probablemente seguirá siendo un obstáculo para el crecimiento económico en el cuarto trimestre.

* “Están empezando a conocerse datos económicos más débiles en Estados Unidos (...) sigue habiendo preocupación de que el nivel actual de aranceles siga afectando a la economía estadounidense ahora que entramos a 2020”, dijo Stephen Innes, estratega de mercado en AxiTrader.

* En el frente comercial, los inversores esperaban nuevos desarrollos en torno al acuerdo de “fase uno” alcanzado entre China y Estados Unidos, las dos mayores economías mundiales.

* “Aún no tenemos claro al 100% si el acuerdo de ‘fase uno’ será aprobado o no, porque no ha sido firmado todavía (...) luego pasaremos a la ‘fase dos’, que sugiere una necesidad de algo de oro, porque no sabemos de qué irá la próxima fase, lo disputado que será el acuerdo”, comentó Innes.

* El oro es considerado una inversión alternativa en tiempos de incertidumbre política y financiera. El lingote se encamina a su mejor año desde 2010, con una ganancia del 16%, sobre todo debido a los 17 meses que dura ya la disputa arancelaria, que ha afectado a los mercados financieros mundiales.

* En otros metales preciosos, la plata subía un 0,9%, a 17,59 dólares la onza, tras haber tocado su máximo desde el 7 de noviembre, a 17,65 dólares. El paladio cedía un 0,2%, a 1.871,83 dólares, y el platino avanzaba un magro 0,1%, a 937,04 dólares.

