MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 7 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 7 ene (Reuters) - Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan sobre los mercados mexicanos, la economía y la política.

A continuación, un resumen de los reportes del lunes 7 de enero. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías no representan puntos de vista de Reuters.

MONEX - Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, atentos al inicio de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos (EU) y China, así como la continuación del cierre parcial del gobierno, lo cual impedirá la publicación de algunas cifras económicas de EU, no obstante, se publicará el ISM No Manufacturero. En México no se darán a conocer cifras relevantes.

BANORTE -Mercados accionarios inician la semana con resultados mixtos, positivos en Asia, pero cayendo en Europa. La atención de los inversionistas está en el reinicio de las negociaciones comerciales entre China y EU -las primeras desde la tregua anunciada a finales del año pasado-, las cuales incluyen temas industriales y agrícolas, entre otros.

Se espera que las pláticas tengan un resultado favorable, aunque continúa la preocupación por el crecimiento global, lo que se ve reflejado particularmente en los mercados europeos.

El otro foco de atención también es el cierre parcial del gobierno en EU, que no está ayudando al sentimiento global. Esta semana, por ejemplo, los pagos a proveedores del gobierno, así como la publicación de algunos datos económicos -como el reporte de pedidos de bienes duraderos y de balanza comercial-, sufrirán retrasos.

* La moneda local cotizaba en 19.3270, con una ganancia de 0.48 por ciento, frente a los 19.42 del precio referencial de Reuters del viernes.

SANTANDER - El peso ha mostrado una recuperación frente al dólar, alcanzando al cierre de la semana pasada niveles mínimos de 19.39 por dólar y este lunes se ubica sobre niveles cercanos a los 19.3 por dólar, después de que a mediados de diciembre del año pasado se alcanzaran niveles máximos de 20.4.

Consideramos que han sido varios factores que han generado este movimiento en la paridad del peso frente al dólar. Así, en la parte doméstica el mercado ha tomado de buena forma el Presupuesto Económico para este 2019, en donde el nuevo Gobierno se ha comprometido con la consolidación fiscal.

Este es un tema importante en la que los mercados financieros pondrán mucha atención en los siguientes meses, con los reportes de finanzas públicas, observando el desempeño de los ingresos y los gastos del Gobierno.

BANORTE - El dólar se mantiene presionado ante la perspectiva de pausa por parte de la Reserva Federal con el índice en su nivel más débil desde octubre. Esta condición beneficia a divisas desarrolladas y emergentes de manera generalizada.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC, subió un 0.98 por ciento el viernes a 42,455.13 puntos, con un volumen de 114.4 millones de títulos negociados, registrando una ganancia semanal de 2.4 por ciento.

METANÁLISIS - Durante los tres primeros días de operaciones de este año, la Bolsa medida por su principal índice (S&P/BMV IPC) registró una ganancia de 1.96 por ciento, generando cierto optimismo entre los inversionistas, aun cuando el volumen negociado fue un poco bajo.

Con el alza que mostró el IPC por encima de los 42,000 puntos, se activaron las señales positivas de varios indicadores técnicos. Estos movimientos también los presentaron varias emisoras, dejando abierta la posibilidad de alcanzar en el corto plazo la resistencia ubicada alrededor de 43,500 puntos, sobre todo considerando que durante el 2016, muchas emisoras quedaron con pérdidas importantes que no coinciden con los resultados financieros que han tenido las empresas.

Desde un punto de vista fundamental, calculamos un primer objetivo del IPC en 46,400 puntos, el cual representaría un rendimiento de 12.0 por ciento con respecto al cierre de 2018, considerando que en 2018 registró una pérdida de 15.63 por ciento.

* En el mercado local de bonos, el rendimiento del bono a 10 años descendió 13 puntos base el viernes a 8.49 por ciento, mientras que la tasa a 20 años bajó 17 a 8.61 por ciento.

BANORTE - Comportamiento mixto en bonos soberanos en Europa y Asia/Pacífico, pero más favorable en América, en medio de dudas sobre el crecimiento global. El Treasury de 10 años opera con ganancias de 3 puntos básicos en 2.64 por ciento. Las tasas locales podrían beneficiarse de esta situación y de un peso más fuerte. (Reporte de Sheky Espejo)