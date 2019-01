MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 11 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 11 ene (Reuters) - Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan sobre los mercados mexicanos, la economía y la política.

A continuación, un resumen de los reportes del 11 de enero. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo el jueves que varias refinerías locales están paradas o produciendo muy pocos productos, en momentos en que su ofensiva contra el robo de combustible ha retrasado la distribución de gasolinas y provocado largas filas para cargar combustible.

BARCLAYS - En nuestra opinión, es probable que veamos sólo un impacto temporal en el corto plazo en tanto la situación actual no se alargue por varias semanas. Sin embargo, algunas compañías podrían recibir un golpe en ingresos si el asunto no se resuelve. Si bien no tenemos una visión clara del resultado, nos mantendremos vigilantes sobre potenciales consecuencias.

BASE - Por ahora, el mercado seguirá de cerca el desarrollo de esta problemática, pues de prolongarse o intensificarse, las preocupaciones por el desabasto podrían comenzar a reflejarse en pérdidas en la bolsa, depreciaciones del peso y alzas en las tasas de interés de la deuda soberana, ante un incremento en la prima de riesgo.

Cabe destacar que el principal riesgo radica en las presiones inflacionarias y en la afectación a la actividad económica, la cual puede provenir de manera directa por el desabasto y la posible creación de mercado negro para la venta de gasolina, así como de manera indirecta, por la incertidumbre generada ante esta situación.

* La producción de vehículos de México cayó un 9.67 por ciento en diciembre a tasa interanual, mientras que las exportaciones crecieron un 2.33 por ciento, dijo el jueves el instituto nacional de estadísticas, INEGI.

CITIBANAMEX - En 2018 se produjeron en México 3.9 millones de automóviles, 0.6 por ciento menos que en 2017. En diciembre la producción de automóviles registró una caída anual de 9.7 por ciento.

El debilitamiento del ensamble de autos registrado en 2018 refleja las menores ventas en México, dado que la exportación continuó creciendo. Para 2019, la producción podría observar una recuperación por la apertura de nuevas plantas de producción, la probable estabilización de las ventas de autos en México y por el crecimiento del consumo privado en Estados Unidos.

* La moneda local cotizaba en 19.1418, con una ganancia de 0.1 por ciento, o 1.87 centavos, frente a los 19.1231 del precio referencial de Reuters del jueves.

BANORTE - El dólar se mantiene presionado siguiendo más comentarios de miembros de la Reserva Federal. El peso mexicano opera perfilando su séptima semana de apreciación al hilo, habiendo marcando un balance positivo desde el viernes pasado.

CI BANCO - Las principales referencias para los mercados financieros serán: inflación de Estados Unidos (EU) (7.30am) y producción industrial de México (8am). El tipo de cambio podría iniciar la sesión alrededor de 19.20 spot.

BASE - Persiste el riesgo de que el tipo de cambio vuelva a subir. Por un lado, existe la posibilidad de una corrección al alza del tipo de cambio. Por otro lado, el mercado podría centrar su atención en el tema del desabasto de combustibles en algunas regiones del país, pues de prolongarse o intensificarse, podría haber implicaciones negativas para el crecimiento económico y la inflación, lo cual fue señalado por el gobernador de Banco de México, Alejandro Díaz de León. De acuerdo al gobernador, el daño para la actividad económica y las presiones inflacionarias vendrían de afectaciones al traslado de bienes y productos.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC subió un marginal 0.05 por ciento el jueves a 43,668.95 puntos, con un volumen de 195 millones de títulos negociados.

MONEX - A nivel mundial, los mercados presentan movimientos mixtos con sesgo negativo, después de validar datos económicos en Asia y Europa, y a la espera del dato de inflación en Estados Unidos. Cabe señalar que el factor positivo registrado en lo que va de 2019, podría moderarse debido principalmente a una mayor probabilidad de una futura desaceleración económica.

METANÁLISIS - El principal índice de la Bolsa (S&P/BMV IPC) ha entrado en un proceso de consolidación entre 43,500 y 44,000 puntos, aunque la tendencia se mantiene alcista, pero mientras no haya una buena noticia, se podría mantener lateral.

Es posible que tanto en Estados Unidos como en México, los inversionistas están a la expectativa, primero de los pronósticos de resultados del cuarto trimestre de 2018 (4T18), y posteriormente a la confirmación de los mismos, los cuales empezaremos a conocer hacia finales de este mes de enero, aunque la mayoría será en febrero.

* En el mercado local de bonos, el rendimiento del bono a 10 años bajó 16 puntos base el jueves a 8.62 por ciento, mientras que el de 20 años subió dos a 8.95 por ciento.

BANORTE - Bonos soberanos positivos en el mundo, con inversionistas que continúan asimilando una retórica dovish en la comunicación de la Reserva Federal. En México, esperamos que una divisa más fuerte y esta dinámica ayuden a una apertura positiva. Mantenemos recomendación en Bonos M de 3 años. (Reporte de Sheky Espejo)