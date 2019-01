MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 16 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 16 ene (Reuters) - Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan sobre los mercados mexicanos, la economía y la política.

A continuación, un resumen de los reportes del 16 de enero. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

CITIBANAMEX - Aun cuando elogiamos la resolución del gobierno para combatir el problema de robo de combustibles, creemos que los efectos secundarios de su estrategia pueden ser sustanciales. El gobierno afirma que los ahorros generados por combustibles no robados desde que comenzó la nueva estrategia contra el robo superan los costos de la estrategia. Sin embargo, consideramos que los costos de cambiar a una forma menos eficiente de transporte de combustible exceden sus beneficios. En el nivel macro, pensamos que la medida constituye un choque de oferta, con impactos principalmente en la actividad. Suponiendo que las condiciones vuelvan a la normalidad en los próximos días, estimamos una pérdida bruta en el PIB atribuida a la escasez de combustible de alrededor de 39,000 millones de pesos. Además, asumimos un efecto de rebote, con 13,000 millones de pesos recuperados a fines de enero y otros 3,000 millones en el mes siguiente. No obstante, los costos de eficiencia y los impactos macroeconómicos también se intensificarían cuanto más tarde en reanudar el servicio normal. Así, en caso de extenderse el desabasto por 45 días implicaría un impacto de 0.3pp del PIB.

* La moneda local cotizaba en 18.995, con una baja de 0.03 por ciento, frente a los 18.9885 del precio referencial de Reuters del martes.

BANORTE - El USD extiende un ligero rebote por segundo día con todas las divisas G10 negativas esta mañana, mientras en emergentes el movimiento es más contenido ubicando a TRY como la más fuerte. El MXN extiende modestas pérdidas de ayer.

BASE - La aversión al riesgo se incrementó momentáneamente hacia el cierre de la sesión del martes debido a que se anunció que el Parlamento británico rechazó de manera rotunda el acuerdo comercial. Los resultados causaron que el líder del partido opositor apelara a un voto de no confianza en el Parlamento, diferente al que ocurrió en diciembre y que se presentó sólo al interior del partido de May. Una mayoría de voto de no confianza para May podría llevar en este caso a que se celebren elecciones nacionales previo a que se alcance la fecha límite de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el próximo 29 de marzo. El regreso de la aversión al riesgo durante la jornada causó que el índice ponderado del dólar estadounidense terminara la sesión con una ganancia de 0.32 por ciento.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC subió el martes un 0.47 por ciento a 43,603.62 puntos, con un volumen de 186.3 millones de títulos negociados.

MONEX - Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, a la espera de que se lleve a cabo el voto de confianza sobre el gobierno de Reino Unido. Además, los mercados continúan centrados en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, así como el cierre parcial del gobierno. En Estados Unidos se darán a conocer los Precios a la Importación, mientras que en México no se publicarán cifras relevantes.

BANORTE - Mercados accionarios con pocos cambios y sesgo positivo ante importante inyección de liquidez del banco central de China y comentarios de oficiales del gobierno que reiteraron que instrumentarán más medidas para impulsar la economía. Atención también en diversos reportes corporativos del sector financiero y el voto de confianza al gobierno de Theresa May tras la derrota de ayer de su acuerdo con la Unión Europea.

METANÁLISIS - La mayoría de los mercados bursátiles del mundo tuvieron un buen desempeño el martes, superando los temores de los resultados de la votación en el Parlamento Británico sobre el acuerdo de Brexit propuesto por Theresa May, mismo que concluyó con un rechazo, dejando mayor incertidumbre de lo que sucederá en el Reino Unido, por lo menos hasta el 29 de marzo cuando se cumple el plazo establecido para alcanzar un acuerdo.

* En el mercado local de bonos, el rendimiento del bono a 10 años subió el martes siete puntos base a 8.71 por ciento, mientras que el de 20 años sumó cuatro a 8.92 por ciento.

BANORTE - Ligero empinamiento en curva de Treasuries con presiones de 1-3pb siguiendo pérdidas en tasas europeas excluyendo periféricas con Reino Unido encabezando el movimiento (+6pb). En México mantenemos recomendación en Bonos M de 3 años, especialmente el Jun’22 y Dic’23. (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez)