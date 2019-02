MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 8 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO, 8 feb (Reuters) -

Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan sobre los mercados mexicanos, la economía y la política.

A continuación, un resumen de los reportes del 8 de febrero. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* El banco central de México mantuvo el jueves la tasa de interés de referencia en un 8.25 por ciento y dijo que la postura de política monetaria actual es congruente con la convergencia de la inflación a su meta, en un discurso más moderado sobre la necesidad de realizar nuevas alzas. La decisión, que fue unánime, fue la primera en la que participaron dos subgobernadores de Banco de México (Banxico) nombrados por el nuevo Gobierno, y estuvo en línea con un sondeo previo de Reuters en el que los especialistas consultados esperaban que Banco de México dejara sin cambios la tasa vigente desde el 20 de diciembre.

BBVA BANCOMER - Cabe señalar que la entrada de dos nuevos miembros no dio lugar a un cambio en la postura de la política monetaria. Esto fue esperado y es bienvenido, en nuestra opinión...Banxico deberá ser paciente antes de abrir la puerta a un ciclo de flexibilización; un cambio en la política en este momento no sería evaluado positivamente.

VE POR MÁS - Prevemos que Banxico mantenga la tasa de interés objetivo en 8.25 por ciento en los próximos meses. Incluso no descartamos alzas de tener lugar un detrimento en el balance de riesgos para la inflación (que genere mayor lentitud en la trayectoria descendiente de la variable), así como una posible reactivación del ciclo de alza en tasas por parte de la Fed.

CI BANCO - Se fortalece la expectativa del mercado sobre que Banco de México no subirá tasas de corto plazo en todo el año, e incluso pueda bajarlas hacia finales de este. Sin embargo, Banxico mantuvo el comentario sobre que el balance de riesgos sobre la inflación se mantiene con un sesgo alcista, en un entorno de alta incertidumbre. Lo que significa que el Banco Central sigue viendo riesgos importantes de mediano y largo plazo que pudieran impedir que la inflación regrese a su meta (menor al 4 por ciento), o que la economía presente deterioros importantes. Así, no descarta tomar acciones restrictivas en el futuro. Esto implícitamente deja abierta la puerta a futuras alzas de tasas, lo que no permite que se pueda garantizar de que se haya concluido del ciclo alcista de la tasa de fondeo llevado a cabo en los últimos años.

* La inflación interanual de México desaceleró más de lo esperado en enero por menores precios en productos energéticos, dijo el jueves el instituto de estadísticas, INEGI, lo que daría más argumentos al banco central para mantener estable la tasa de interés referencial. El índice nacional de precios al consumidor creció un 4.37 por ciento a tasa interanual, por debajo del 4.83 por ciento de diciembre.

CITIBANAMEX - Corroboramos nuestro pronóstico para el cierre de 2019 de 3.90 por ciento. Los resultados para la inflación en enero ofrecieron cierto respiro, aunque pensamos que esto está principalmente relacionado con efectos de una sola vez (e.g., la disminución del IVA en la frontera norte) que tendrían un impacto más pronunciado al inicio del año. Hacia delante, esperamos que se siga dando un declive gradual de la inflación general hacia nuestro estimado de cierre de año, aunque la mayor parte se explicaría por la desaceleración del índice no subyacente. En contraste, aun después de algunas sorpresas favorables recientes, anticipamos que la inflación subyacente termine el año en 3.78 por ciento, ligeramente por arriba de su nivel actual de 3.60 por ciento.

BBVA BANCOMER - Banxico no reducirá la tasa de fondeo pronto, pero en el futuro, debería alejarse gradualmente de su postura actual y finalmente abrir la puerta para comenzar un ciclo de relajación.

VE POR MÁS - Consideramos que Banxico mantendrá sin cambios la tasa de interés objetivo en las siguientes juntas, dado que la inflación todavía se mantiene por encima del objetivo (3.00% +/- 1.00%) y que persisten riesgos para la variable, que pudieran ocasionar un descenso más lento a lo proyectado: volatilidad en el precio de bienes agropecuarios y energéticos, presiones en la cotización del USDMXN, mayores ajustes al salario mínimo, entre otros.

* La moneda local cotizaba en 19.0455 por dólar, con una ganancia de 0.23 por ciento, o 4.45 centavos, frente a los 19.09 del precio referencial de Reuters del jueves.

BANORTE - El dólar extiende el fortalecimiento reciente y gana por séptima sesión consecutiva con una dinámica mixta tanto en divisas desarrolladas como emergentes. A pesar de este movimiento el MXN opera modestamente más fuerte respecto ayer.

MONEX - Índice Dólar se aprecia ante un entorno comercial mundial poco favorable. El peso mexicano se aprecia después de validar el dato de la Inflación y la decisión de Banxico de mantener la tasa de referencia en 8.25 por ciento.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC conformado por las 35 empresas más líquidas de la plaza, bajó el jueves un 0.53 por ciento, a 43,624.55 puntos, con un volumen de 160.9 millones de títulos negociados.

MONEX - Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos negativos, tras validar pocos datos económicos, pero principalmente después de que Trump diera a conocer que no se llegaría a un acuerdo comercial con China antes del 1 de marzo. Adicional a lo anterior, la Comisión Europea recortó los pronósticos de crecimiento para las principales economías de la región, lo cual reforzó el hecho de una posible desaceleración económica global. En China, los mercados permanecieron cerrados por el Año Nuevo Lunar. Finalmente, en México los inversionistas continúan validando el dato positivo de la inflación, así como la decisión unánime del Banco de México para mantener la tasa de referencia en su nivel actual de 8.25 por ciento.

METANÁLISIS - La mayoría de los mercados bursátiles del mundo cerraron el jueves en terreno negativo ante las bajas probabilidades de que se lleve a cabo una reunión antes del 1º de marzo entre el presidente Donald Trump y el presidente de China Xi Jinping, lo que provocaría más aumentos en los aranceles, y la probabilidad de que la guerra comercial repercuta en el crecimiento económico global. Adicionalmente, afectó la caída en los precios de varias acciones, derivado de las expectativas de resultados de algunas empresas.

* En el mercado de deuda, el rendimiento de los bonos a 10 subió el jueves un punto base a 8.43 por ciento, mientras que la tasa a 20 años sumó cinco a 8.74 por ciento.

BANORTE - La moderación en el apetito por riesgo beneficia la operación de bonos soberanos con ganancias de 1-2pb en Treasuries de Estados Unidos mientras los bonos europeos se aprecian 1pb y en Asia 1-4pb. Mantenemos nuestra recomendación en los Bonos M Jun’22 y Dic’23. (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez)