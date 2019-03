MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 29 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO, 29 mar (Reuters) -

Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan sobre los mercados mexicanos, la economía y la política.

A continuación, un resumen de los reportes del 29 de marzo.

ECONOMÍA

* El banco central de México mantuvo el jueves la tasa clave de interés en un 8.25 por ciento en medio de menores presiones inflacionarias, una economía debilitada y pocas expectativas de nuevas alzas en el costo del fondeo por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). La decisión de política monetaria, que fue unánime, estuvo en línea con un sondeo previo de Reuters en el que un total de 18 especialistas consultados esperaban que Banco de México (Banxico) dejara sin cambios la tasa vigente desde el 20 de diciembre, la más alta en más de una década.

CITIBANAMEX - Seguimos considerando que Banxico se moverá gradualmente hacia un territorio más neutral, dando suficiente guía futura en sus mensajes para señalizar el inicio de recortes en su tasa de política en junio. Pensamos que múltiples factores contribuyen a un panorama favorable para la inflación en el mediano plazo, incluyendo el menor dinamismo de la actividad económica, un entorno benigno para el tipo de cambio, y una Reserva Federal más “paloma”. En lo que toca a este último punto, en el comunicado de hoy ya notamos un énfasis especial en torno a las recientes acciones de la Fed, y creemos que la riqueza de la discusión será evidente en las minutas.

CI BANCO - El tono del comunicado de prensa con los resultados del encuentro de Banxico no fue tan dovish (acomodaticio) como se hubiera pensado. En primer lugar, dado que la decisión es unánime, aún no hay algún integrante de la Junta de Gobierno que esté pensando en recorte de tasas de interés. En segundo, los mensajes de Banxico hablan de prudencia y no ofrece señales de que el banco central esté considerando bajas de tasas, incluso el comunicado es muy similar al de su anterior reunión.

MONEX - En lo que va del primer trimestre la inflación ha mostrado un mejor desempeño al anticipado, llevando a la baja las expectativas inflacionarias de mediano y largo plazo. Aunque en el documento publicado hoy, Banxico continúa mostrándose con la guardia en alto ante posibles repuntes de la inflación no subyacente, también se aprecia consciente de riesgos para el crecimiento que se ciernen sobre el país. Puntualmente, se incluyeron algunas líneas en las que se indica que además de seguir una política monetaria prudente, es relevante impulsar medidas que proporcionen una mayor productividad.

* La moneda local cotizaba en 19.2940 por dólar, con una ganancia del 0.21 por ciento, o 4.10 centavos, frente a los 19.3350 del precio referencial de Reuters del jueves.

BANORTE - El USD limita tres sesiones de apreciación consecutiva aunque perfila un balance semanal de fortalecimiento con divisas desarrolladas apreciándose en su mayoría excluyendo a JPY, mientras en emergentes también se registra recuperación excepto en TRY.

BASE - Hacia adelante, los participantes del mercado seguirán de cerca noticias relacionadas a la política interna, pues la percepción de riesgo soberano podría deteriorarse. De acuerdo con The Wall Street Journal, tres miembros independientes de la Junta Directiva de Pemex podrían renunciar debido a desacuerdos con las nuevas políticas de administración, lo que de acuerdo a medios podría incrementar el poder del Ejecutivo Federal al interior de Pemex.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC conformado por las 35 empresas más líquidas de la plaza, bajó el jueves un 0.01 por ciento, a 42,942.23 puntos.

BANORTE - Mercados terminan la semana positivos ante expectativa de avance en la negociación comercial entre EUA y China, que continúa en Beijing luego de que el representante de comercio, Robert Lighthizer, y el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, calificarán la reunión de ayer como ‘productiva’.

METANÁLISIS - El efecto que tuvo la decisión de Banxico en los mercados financieros nacionales fue mixta, porque las Bolsas recuperaron prácticamente toda la pérdida que tuvieron al principio de la jornada, el S&P/BMV IPC cayó a mínimos intradía de 42,539.4 puntos y cerró en 42,942.2 puntos, con una pérdida de 0.01 por ciento, y un volumen de 160.2 millones de acciones del IPC.

* En el mercado de deuda, el rendimiento de los bonos a 10 subió el jueves cuatro puntos base a 8.01 por ciento, mientras que la tasa a 20 años descendió dos, a 8.39 por ciento.

Reporte de Miguel Angel Gutiérrez