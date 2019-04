MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 1 de abril

CIUDAD DE MÉXICO, 1 abr (Reuters) - Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan sobre los mercados mexicanos, la economía y la política.

A continuación, un resumen de los reportes del 1 de abril. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

CITIBANAMEX - Se espera que Hacienda publique sus Pre-Criterios. Este es un documento típicamente de bajo perfil que presenta la visión actualizada de la Secretaría de Hacienda sobre el estado de la economía hacia delante (y de sus ingresos y gastos esperados), lo que en esta ocasión parece ser de particular relevancia para el mercado. Anticipamos varios cambios al escenario macroeconómico de 2019, notablemente un decremento en los estimados del crecimiento del PIB y una reducción en el pronóstico de producción petrolera para el año.

Varios datos durante la semana. El lunes se publicarán las remesas y la Encuesta de Expectativas del sector privado. El jueves saldrá la confianza del consumidor y el viernes publicaremos la Encuesta Citibanamex de Expectativas.

* La moneda local cotizaba en 19.2843 por dólar, con una ganancia del 0.71 por ciento, o 13.72 centavos, frente a los 19.4215 del precio referencial de Reuters del viernes.

CI BANCO - Es muy probable que se mantenga el optimismo sobre la negociación comercial entre EUA y China, y se hable de avances hacia un acuerdo final. Esto favorecería la inversión en activos de mayor riesgo, incluidos los del peso mexicano. Adicionalmente, el reporte de empleo estadounidense mostrará un rebote en la creación de trabajos y que el ritmo de crecimiento de los salarios seguirá sólido, lo que demostrará la fortaleza del mercado laboral. Un informe laboral positivo genera dos efectos, ya que por un lado reduce los temores de que la economía estadounidense está en una fase de pérdida constante de dinamismo económico y, por otro limita la especulación de que la FED estaría próxima a recortar tasas de interés.

BASE - Cabe notar que a pesar del menor nerviosismo y la disminución de la volatilidad del tipo de cambio, los participantes del mercado siguen asignando a la deuda soberana de México una mayor prima de riesgo en comparación con octubre de 2018, por lo que sigue habiendo incertidumbre. Lo anterior es consistente con que el peso no logró regresar a un nivel de 18.50 pesos por dólar durante el primer trimestre, nivel que fue visto por última vez en agosto de 2018. Por lo anterior, no se puede descartar el riesgo de un incremento del tipo de cambio durante el segundo trimestre. Cabe destacar que al cierre del primer trimestre, Trump retomó sus amenazas en contra de México, indicando que en la primera semana de abril podría cerrar la frontera con México, si el gobierno mexicano no frena el flujo de inmigrantes de manera inmediata.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC conformado por las 35 empresas más líquidas de la plaza, subió el viernes un 0.79 por ciento, a 43,281.28 puntos. En el trimestre, la bolsa registró un rendimiento del 3.94 por ciento.

MONEX - Los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, después de validar datos en China ligeramente mejor a lo estimado, cifras en línea a lo estimado en Europa y a la espera de una agenda importante en EUA. A pesar de que los mercados mantienen en su visión una posible desaceleración económica mundial, el reciente dato del PMI de China genera un respiro sobre dicho contexto, pero el desempeño económico de otras regiones marca un contexto más conservador (Europa). Al cierre del 1T19, los rendimientos trimestrales de los principales índices accionarios registraron rendimientos positivos.

METANÁLISIS - El alza que ha tenido este mercado en las últimas tres semanas, ha confirmado señales técnicas positivas que podrían llevarlo este mes, por lo menos a los 44,000 puntos, debido principalmente al rezago que presentan varias emisoras, así como al abaratamiento que han tenido en sus múltiplos.

* En el mercado de deuda, el rendimiento de los bonos a 10 subió el viernes cinco puntos base a 8.04 por ciento, mientras que la tasa a 20 años sumó cuatro a 8.44 por ciento.

BANORTE - Los bonos mexicanos finalizaron con un balance positivo en el 1T19, con ganancias de 57pb en promedio en Bonos M, así como 20pb en Udibonos (excepto el plazo más corto). Sin embargo, durante esta semana se observó una corrección de 9pb ante mayor prima de riesgo en mercados emergentes y un comunicado menos dovish de Banxico. Sugerimos esperar mejores condiciones para nuevos largos direccionales ahora en 10 y 20 años. El MXN detuvo dos semanas de apreciación consecutiva, en medio de recuperación del USD y mayor estrés en el complejo de divisas emergentes. El cruce se depreció 1.8% a 19.43 por dólar. Esta semana tomamos utilidades a nuestra recomendación de inversión sobre largos en USD, al alcanzar el objetivo en 19.35.

Reporte de Miguel Angel Gutiérrez