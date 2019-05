MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 3 de mayo

CIUDAD DE MÉXICO, 3 mayo (Reuters) - Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan sobre los mercados mexicanos, la economía y la política.

A continuación, un resumen de los reportes del 3 de mayo. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* Las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, alcanzaron en marzo 2,897 millones de dólares, según cifras divulgadas el jueves por el banco central. Los envíos de los mexicanos que viven en el exterior constituyen la segunda alza consecutiva en el año, y tuvieron un incremento del 8.3 por ciento interanual, según los datos de Banco de México (Banxico).

* Analistas privados incrementaron a un 3.70 por ciento su expectativa de inflación para 2019 y mejoraron su pronóstico del tipo de cambio para el cierre del año a 19.80 pesos por dólar, de acuerdo con una encuesta del banco central divulgada el jueves. Los especialistas consultados por el Banco de México (Banxico) calcularon un incremento de los precios ligeramente por encima de la estimación previa de 3.60 por ciento, según la mediana de las proyecciones de 39 grupos de análisis locales y extranjeros recibidas entre el 16 y 29 de abril.

MONEX - Banco de México publicó su encuesta de expectativas económicas de abril, la cual arrojó un nuevo deterioro en las prospectivas hacia futuro. La encuesta incorpora el dato negativo que se presentó en la inflación de la primera quincena de abril (4.38% anual vs 4.22% est.), pero no contempla el resultado preliminar del PIB al primer trimestre de 2019 (1.3% a/a vs 1.4% est.). De esta manera, los analistas han incrementado sus pronósticos para la inflación general al cierre de 2019 pues plantean que se ubique en 3.70%, desde el 3.60% asestado en marzo. Por otra parte, la mediana de los pronósticos para la inflación subyacente se incrementó al pasar de 3.45% a 3.60%, su mayor nivel en más de 18 meses.

* La moneda local cotizaba en 19.1308 por dólar, con una baja del 0.09 por ciento, o 1.63 centavos, frente a los 19.1145 del precio de referencia de Reuters del jueves.

BANORTE - El USD se fortalece por tercer día consecutivo perfilando su tercer semana de ganancias al hilo, a pesar de pérdidas de cara a la decisión del Fed. El balance entre divisas desarrolladas y emergentes es mayormente negativo.

BASE - Hacia adelante, el tipo de cambio también podría enfrentar presiones al alza como consecuencia del deterioro en las previsiones de crecimiento económico de México, luego de que el PIB se contrajera a una tasa trimestral de 0.2% durante el primer trimestre. Ayer, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ajustó a la baja su estimación de crecimiento económico de México para 2019 de 2% a 1.6%, mientras que la estimación para 2020 fue ajustada de 2.3% a 2%, señalando que la economía está desacelerada en parte por una menor producción petrolera y por la incertidumbre política interna, lo que frena la inversión.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC conformado por las 35 empresas más líquidas de la plaza, cedió el jueves un 0.64 por ciento, a 44,312.43 puntos, con un volumen de 157 millones de títulos negociados, en su octava sesión consecutiva de pérdidas.

METANÁLISIS - La Bolsa de México continúo cayendo este jueves, acumulando ocho jornadas seguidas de pérdidas, desde los máximos de 45.525.3 puntos que alcanzó el pasado 17 de abril, ubicándose actualmente en 44,312.43 puntos, lo que representa una caída de 2.7% con respecto al máximo registrado este año, perforando ya su promedio móvil de un mes, quedando el próximo soporte en 44,000 puntos. Sin embargo, aunque la mayoría de los indicadores técnicos muestran señales de baja, el Indice de Fuerza Relativa (RSI) también presenta fuertes niveles de sobre venta, lo que podría ayudar a que no perfore los 44,000 puntos y tenga un ligero rebote. Como señalamos en el reporte anterior, el martes 30 de abril concluyó el periodo de reportes en México, sin embargo, de acuerdo a la muestra de 29 empresas industriales, comerciales y de servicios que integran la muestra del IPC, los resultados estuvieron ligeramente arriba de lo que se esperaba, aunque cabe señalar que en general no fue un buen periodo de reportes.

* En el mercado de deuda, el rendimiento de los bonos a 10 subió el jueves tres puntos base a 8.13 por ciento, al igual que la tasa a 20 años que cerró en 8.49 por ciento.

BANORTE - Las presiones en tasas de interés se extienden modestamente con bonos europeos y de Asia/Pacífico observando pérdidas de 1pb, mientras la curva de Treasuries en Estados Unidos se presiona 1-2pb con mayor incidencia en la parte media. En la semana la curva local promedia pérdidas de 5pb. (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez)