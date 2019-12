MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 6 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO, 6 dic (Reuters) - Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan sobre los mercados mexicanos, la economía y la política.

ECONOMÍA

CITIBANAMEX - Encuesta de Expectivas. El crecimiento del PIB ahora se anticipa en 0.0% para 2019. Las expectativas de los analistas para el crecimiento económico este año se sitúan entre -0.2% y 0.2%, con una mayoría relativa (12/24) que pronostica un crecimiento de 0.0%. Para 2020, la estimación mediana para el crecimiento del PIB es de 1.0% vs. 1.1% hace dos semanas. Sin cambios en la perspectiva para la política monetaria; recorte en diciembre, ¿una conclusión inevitable? Todos los analistas (25/25) en nuestra última Encuesta Citibanamex de Expectativas anticipan que Banxico recortará su tasa objetivo en 25bp en su próxima reunión, lo que significa que todas las instituciones estiman que la tasa al cierre de 2019 se sitúe en 7.25%. Para 2020, hay un rango más amplio de opiniones, como se esperaría, con un pronóstico de acuerdo al consenso para la tasa de fondeo al cierre del año de 6.50%, igual al de hace dos semanas.

* La moneda local cotizaba en 19.3510 por dólar, con una ganancia de 0.09%, frente a los 19.3690 del precio de referencia de Reuters del jueves.

BANORTE - Mercados accionarios positivos, con el dólar estable y el rendimiento de bonos gubernamentales arriba ante optimismo en torno a la evolución en el proceso de negociación para lograr la fase 1 de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. En este contexto, el gobierno de China anunció la eliminación de aranceles a importaciones de cerdo y soya de Estados Unidos. La atención del día estará en el dato de nómina no agrícola. El USD registra una modesta recuperación después de cinco sesiones consecutivas de pérdidas. En el espectro de mercados emergentes, el peso está cercano al promedio móvil de 50 días de 19.34.

BASE - Es importante recordar que durante el mes de diciembre la volatilidad del tipo de cambio tiende a elevarse, pues se comienza a reducir la liquidez del mercado cambiario y son fechas en las que se ajustan portafolios de inversión, por lo que el tipo de cambio podría volver a enfrentar presiones al alza. Asimismo, el mercado sigue atento a las negociaciones entre Estados Unidos y China, y al proceso de ratificación del T-MEC en Estados Unidos.

* El referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las 35 firmas más líquidas del mercado, subió un 0.06%, a 42,216.03 puntos, con un volumen de 118.8 millones de títulos negociados.

METANÁLISIS - En México, la Bolsa no logra mantener una recuperación consistente, sube en las primeras horas y al final pierde prácticamente todo, y el jueves no fue la excepción, ya que el índice S&P/BMV IPC alcanzó máximos intradía de 42,513 puntos. Mientras surge alguna noticia sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, los mercados podrían reaccionar este viernes con las cifras del sector laboral de Estados Unidos, donde se espera que la nómina no agrícola haya generado 185,000 nuevos empleos, además de otros datos económicos.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajó cuatro puntos base a 6.98%, mientras que la tasa a 20 años descendió seis a 7.28%.

BANORTE - Tasas de interés mixtas, con mercados en EE.UU. y Europa registrando ganancias de 2pb, mientras que Asia observa pérdidas de 3pb, digiriendo recientes noticias en el frente comercial y de cara al reporte de empleo del BLS. En México esperamos un desempeño similar a sus pares en Estados Unidos. (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez)