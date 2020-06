MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 17 junio

CIUDAD DE MÉXICO, 17 jun (Reuters) - Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan sobre los mercados mexicanos, la economía y la política.

A continuación, un resumen de los reportes del 17 de junio. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías, no representan puntos de vista de Reuters.

* La moneda local cotizaba en 22.2 por dólar, con una ganancia de un 0.49% frente a los 22.3095 del precio de referencia de Reuters del martes.

BANORTE - Desempeño estable en el USD ante balance mayormente positivo en divisas del G 10...En monedas emergentes la dinámica es mixta.

Mercados accionarios positivos y rendimiento de bonos gubernamentales mixtos mientras continua el optimismo sobre el estímulo fiscal y monetario a pesar de las tensiones geopolíticas en la península de Corea y el aumento de casos de COVID-19. En EEUU el presidente del Fed, Jerome Powell testificará por segundo día consecutivo pero esta vez ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes con motivo del Informe de Política Monetaria que se presenta de forma semestral. En cuanto a cifras económicas, en EEUU se publicará el reporte de inicio de construcción de viviendas y permisos de construcción del mes de mayo, donde el consenso espera una mejora debido al plan de reapertura.

MONEX EUROPE - Con un calendario de datos domésticos vacío hasta el cierre de la semana, el peso continuará fluctuando en sintonía con la dinámica de los mercados globales y el apetito de los inversores hacia la seguridad del dólar en medio de una posible ola de nuevos brotes.

BASE - Para el caso particular de México, no se puede descartar un incremento de la percepción de riesgo, pues los casos de coronavirus siguen en aumento. Ayer, México y Estados Unidos acordaron extender la restricción al cruce fronterizo no esencial durante 30 días, hasta el 21 de julio.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las 35 firmas más líquidas del mercado, subió el martes un 1.28% a 37,894.05 puntos, con un volumen de 183.4 millones de títulos negociados.

MONEX - Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos, después de validar una agenda modesta en Asia y Europa, a la espera de datos en EUA, pero validando un escenario de optimismo asociado al proceso de reapertura económica, y de menor preocupación por la segunda ola de contagios en EUA. Si bien los mercados visualizan un entorno de mayor apertura a la movilidad social, en el país americano persisten los escenarios de rebrotes de Covid-19. Ayer Jerome Powell dijo que la economía de EUA tiene un largo camino que recorrer hacia la recuperación.

METANÁLISIS - Parece que los inversionistas están en medio de un juego parecido a las “serpientes y escaleras”, ya que los mercados se mueven al ritmo que les marcan las declaraciones de funcionarios públicos y los datos económicos que van saliendo.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió el martes siete puntos base a un 6.05%, mientras que la tasa a 20 años cedió dos a 6.92%.

BANORTE - Se mantiene el sesgo de presiones en bonos observando ajustes de 2 pb en promedio en tasas europeas con cierres también negativos en Asia excluyendo Japón. En EEUU la curva opera ligeramente presionada en 1 pb sobre la parte larga tras debilitarse ayer hasta 9 pb en esta región. Los Bonos M promediaron pérdidas ayer de 2 pb. (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez)