MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 29 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, 29 nov (Reuters) - Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan sobre los mercados mexicanos, la economía y la política.

A continuación, un resumen de los reportes del 29 de noviembre. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* El banco central de México bajó el miércoles su previsión para el crecimiento en 2018 y 2019, al tiempo que alertó de riesgos de que futuras políticas públicas generen una pérdida de la confianza en el país como destino de inversión, a pocos días de que asuma un nuevo gobierno. Banco de México (Banxico) rebajó el rango de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) para 2019 a 1.7-2.7 por ciento, desde 1.8-2.8 por ciento previo, e igualmente redujo la de este año a 2.0-2.4 por ciento desde 2.0-2.6 por ciento, según su informe trimestral julio-septiembre.

VE POR MÁS - Consideramos que Banxico mantendrá una postura monetaria dura este año, y al menos durante la primera mitad de 2019, con la finalidad de evitar un traspaso de la reciente depreciación del tipo de cambio y que se materialicen efectos de segundo orden en la formación de precios ante la persistencia de los altos niveles de inflación.

BBVA BANCOMER - Todavía esperamos una pausa en diciembre debido a una tasa real ya alta y nuestro sesgo a la baja hacia la inflación. Si bien esperamos que el MXN mantenga los precios en una prima de riesgo más alta, no prevemos un escenario de mucha más subvaluación, al menos no en el 2S19. Aun así, la probabilidad de un alza no es nula, ya que Banxico mantiene su postura agresiva y aunque esperamos una recuperación en la moneda, cualquier señal de debilidad o mayor volatilidad hará que la Junta vuelva a subir.

GBM - En un tono duro, el Banco señaló que podría ser necesario mantener altas las tasas de interés en el futuro, a raíz de un entorno más complejo y una incertidumbre marcada.

* La moneda local cotizaba en 20.1847, con una ganancia de 0.53 por ciento, o 10.66 centavos, frente a los 20.2913 del precio referencial de Reuters del miércoles.

MONEX - Índice Dólar se aprecia luego de los comentarios que realizó el Presidente de la Fed en su discurso en Nueva York, el cual parecía disminuir la velocidad en el ritmo de incrementos de su tasa de interés. El peso mexicano se aprecia luego de que Banxico mantuviera un tono de cautela sobre los riesgos macroeconómicos y con la posibilidad de que se realicen nuevos incrementos en las tasas.

BASE - Se puede concluir que la apreciación del peso durante la sesión del miércoles fue consecuencia de un dólar débil por factores externos y no de un peso fuerte por factores internos. De la apreciación del peso se puede destacar que el tipo de cambio respetó el soporte de 20.20 pesos por dólar, estabilizándose alrededor de 20.25 pesos, pues a dichos niveles se observó un incremento en la demanda por dólares. Hacia adelante, no se descarta la posibilidad de que el tipo de cambio vuelva a subir a niveles por arriba de 20.50 pesos por dólar.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC subió el miércoles un 2.97 por ciento a 40,989.48 puntos, con un volumen de 305.5 millones de títulos negociados.

BANORTE - Mercados accionarios mixtos a su vez que los Treasuries avanzan ante un mensaje más dovish por parte de Powell ayer y también digiriendo ajustes en el precio del petróleo. En México la atención se centrará en la publicación de las minutas de la última reunión de política monetaria de Banxico. Cabe recordar que ayer tras la publicación del Informe Trimestral modificamos nuestro estimado y ahora anticipamos un alza de 25pb en la reunión del 20 de diciembre.

MONEX - Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, luego de que el Presidente de la Fed realizara comentarios que podrían indicar una disminución del ritmo de alza en las tasas de interés. Adicionalmente, el mercado se encontrará centrado en las cifras de Ingreso y Gasto Personal en Estados Unidos, mientras que en México se publicarán las Minutas de la última reunión de Banxico.

METANÁLISIS - Por segunda jornada consecutiva, las Bolsas de México lograron cerrar con ganancias, destacando el miércoles por un mayor volumen negociado y una ganancia de 2.97 por ciento del S&P/BMV IPC y 3.06 por ciento del FTSE BIVA. La realidad es que desde el martes empezó a mostrar algunas señales que podrían frenar la caída, y después de los mensajes de tranquilidad que dieron funcionarios del próximo gobierno, y del mismo Andrés Manuel López Obrador, algunos inversionistas aprovecharon para tomar posiciones de acciones con precios muy castigados. También estamos viendo que las mismas empresas que cotizan en la Bolsa, han iniciado o aumentado los montos para la recompra de sus acciones, como es el caso de Cemex y Vitro.

* En el mercado local de bonos, el rendimiento del bono a 10 años bajó el miércoles cuatro puntos base a 9.21 por ciento, mientras que la tasa a 20 años subió uno, a 9.81 por ciento.

BANORTE - Las tasas de interés en el mundo extienden las ganancias registradas en la sesión previa, asimilando todavía un mensaje dovish por parte de Powell. En México la atención estará centrada sobre las minutas de Banxico después del RT de ayer. Mantenemos recomendación en tasas revisables. (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez)