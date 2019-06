MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 11 de junio

CIUDAD DE MÉXICO, 11 jun (Reuters) - Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan sobre los mercados mexicanos, la economía y la política.

A continuación, un resumen de los reportes del 11 de junio. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías, no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

CITIBANAMEX - Este martes se publica la producción industrial de abril. Esperamos que el indicador repunte ligeramente a tasa mensual (+0.5%) sobre la serie ajustada por estacionalidad. A tasa anual sobre la serie original, anticipamos una caída de 4.0%. Estimamos que persista la debilidad en los sectores de la construcción y la minería, mientras que para las actividades manufactureras esperamos que continúen con una tendencia de crecimiento moderado.

* La moneda local cotizaba en 19.1720 por dólar, con una ganancia del 0.23%, o 4.46 centavos, frente a los 19.2166 del precio de referencia de Reuters del lunes.

BANORTE - El USD registra una operación lateral, con movimientos mixtos frente a divisas del G10, pero un debilitamiento frente a la mayoría de las monedas en mercados emergentes. En este contexto, el peso se aprecia después de ganancias importantes de 2.1% ayer.

CI BANCO - Para los próximos días, de mantenerse la expectativa de posibles recortes de tasas en EUA, el peso mexicano podría continuar apreciándose, buscando incluso el nivel de $19.0 spot. Sin embargo, la incertidumbre sobre el conflicto comercial de EUA y China, y la perspectiva de las agencias calificadoras sobre la deuda soberana de México y sobre PEMEX, ahora que está por conocerse el nuevo plan de negocios de la petrolera mexicana, pondrán piso a la fortaleza del peso, e incluso observar nuevos episodios de depreciación en las siguientes semanas.

MONEX - Índice Dólar: sin cambios, centrados en los comentarios sobre negociaciones comerciales entre EUA y China, después de validar días previos la cancelación de aranceles a México. El peso mexicano se aprecia recuperando más terreno después de una fuerte apreciación observada el día de ayer.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC conformado por las 35 empresas más líquidas de la plaza, subió el lunes un 0.73% a 43,609.17 puntos, con un volumen de 184.6 millones de títulos negociados.

MONEX - Los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, después de observar algunas cifras en Europa, a la espera de pocos datos en Estados Unidos, pero con una atención especial al tema comercial entre Estados Unidos y China. Si bien los mercados validaron positivamente la cancelación de aranceles a México, el tema comercial vs el país asiático toma de nuevo su atención por los comentarios de Trump, el cual comento que buscaría nuevos aranceles si el presidente de China no se reúne con él en la próxima reunión del G-20 (reunión esperada a finales de mes). Por el momento no se ha dado a conocer la respuesta del mandatario de China.

METANÁLISIS - Técnicamente el IPC mantiene señales de alza que podrían llevarlo a un siguiente objetivo ubicado alrededor de los 44,250 puntos en el corto plazo. Sin embargo, es conveniente estar alerta porque nadie sabe con que “humor” se levantará Donald Trump. También siguió favoreciendo a los mercados bursátiles la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos reduzca este año sus tasas de referencia.

* En el mercado de deuda, el rendimiento de los bonos a 10 bajó el lunes 17 puntos base a 7.76%, mientras que la tasa a 20 años cedió 20 a 8.05%.

BANORTE - Bonos soberanos mixtos, con toma de utilidades en Treasuries y otros activos considerados refugio de valor, mientras aquellos activos en emergentes se aprecian ante menor aversión al riesgo. Anticipamos una apertura positiva, con bonos locales probablemente extendiendo el rally de ayer. (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez)