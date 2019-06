MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 14 de junio

CIUDAD DE MÉXICO, 14 jun (Reuters) - Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan sobre los mercados mexicanos, la economía y la política.

A continuación, un resumen de los reportes del 14 de junio. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías, no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* El presidente mexicano, Andrés López Obrador, dijo el jueves que el organismo que agrupa decenas de importantes empresas del país acordó invertir este año unos 32,000 millones de dólares, durante un evento en el que el mandatario y el sector privado firmaron un acuerdo para fomentar la inversión.

CITIBANAMEX - En el evento los empresarios solicitaron al Presidente que se retiren los obstáculos para la inversión privada y que se envíen mensajes claros para poder lograr los objetivos de inversión y crecimiento del PIB para el sexenio. En contraste, algunos reportes de prensa expresan que las licitaciones para contratos de Exploración y Producción en asociación con Pemex serán cancelados. Estas licitaciones estaban originalmente programadas para finales de 2018, después pospuestas para octubre de este año y, ahora, según este reporte serían finalmente canceladas.

CITIBANAMEX - J. Heath sorprende por la fuerza con que se opone a bajas de las tasas de interés a pesar de que acepta que la posibilidad de una recesión es alta. El subgobernador del Banco de México, uno de los cinco miembros de su Junta de Gobierno se expresó a favor de mantener la prudencia en la política monetaria. Señaló que existen muchos riesgos que deberían disiparse (haciendo referencia a las agencias calificadoras, así como a las amenazas tarifarias de EUA) antes de bajar tasas. Como él mismo acepta que varios de esos riesgos no se disiparán este año y quizá tampoco el que sigue, parece cerrar la puerta a una baja de tasas en 2019 e incluso en buena parte del 2020.

* La moneda local cotizaba en 19.2017 por dólar, con una baja del 0.07%, o 1.37 centavos, frente a los 19.1880 del precio de referencia de Reuters del jueves.

BANORTE - El USD guarda cambios moderados y un sesgo ligeramente positivo sólo con SEK y JPY avanzando al interior de divisas desarrolladas con emergentes también ubicando un desempeño mayormente negativo a excepción de ZAR y RUB. El USD/MXN opera con pocos cambios respecto a ayer en 19.20 por dólar.

BASE - En la semana el peso no ha logrado perforar el soporte de 19.10 pesos por dólar, debido a que los participantes del mercado no descartan la posibilidad de que Donald Trump reviva su amenaza de imponer aranceles a las importaciones de bienes provenientes de México si no se logra frenar el flujo migratorio proveniente de Centroamérica.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC conformado por las 35 empresas más líquidas de la plaza, perdió el jueves un 0.72% a 43,483.20 puntos, contrario a la tendencia de las plazas en Nueva York.

BASE - En la sesión del jueves, el índice borró las ganancias que se observaban en las primeras horas de operación, después de toparse con una resistencia importante en 43,850 puntos, correspondiente al promedio móvil de 50 días. Cabe mencionar que este nivel es ampliamente utilizado en el análisis técnico, pues representa la tendencia que lleva el índice en un plazo relativamente corto. Cuando el activo se ubica en niveles por debajo de dicha tendencia, se considera como una señal de que los inversionistas mantienen cautela en sus posiciones de inversión, consistente con la incertidumbre que persiste en el mercado mexicano.

* En el mercado de deuda, el rendimiento de los bonos a 10 avanzó el jueves dos puntos base a 7.71%, mientras que la tasa a 20 años cerró estable en 7.92%.

BANORTE - Los bonos soberanos observan un cierre de semana respaldado por débil apetito por riesgo y expectativas de bancos centrales dovish, imprimiendo ganancias de 1-4pb en Europa y en Asia/Pacífico. Los Treasuries ganan 3pb en promedio con la curva local perfilando una fuerte apreciación semanal. (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez)