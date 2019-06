MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 28 de junio

CIUDAD DE MÉXICO, 28 jun (Reuters) - Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan sobre los mercados mexicanos, la economía y la política.

A continuación, un resumen de los reportes del 28 de junio. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías, no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* El banco central de México mantuvo el jueves la tasa clave de interés en un 8.25% en una decisión esperada pero dividida, por primera vez desde que dos nuevos miembros se unieron a su Junta de Gobierno a principios de 2019.

MOODY´S ANALYTICS - A pesar de que la inflación general ha tendido hacia su objetivo, la inflación estructural aún enfrenta presiones a la alza, lo cual no solo limita el posible relajamiento monetario sino incluso podría tomar más tiempo para empezar a materializarse. El banco central no debe tener prisa para bajar las tasas porque no tiene suficiente justificación para hacerlo.

CITIBANAMEX - La decisión resultó con el voto de un miembro por reducir la tasa de fondeo en 25pb. Hacemos notar que esta es la primera vez, al menos desde 2008, que un voto disidente va en la dirección de reducir la tasa; las demás ocasiones en las que se han registrado votos disidentes han sido por mantener o incrementar la tasa. Confirmamos nuestro pronóstico de un primer recorte en la tasa de 25pb en septiembre. Creemos que una combinación de un cambio cauteloso en el tono del comunicado, junto con la materialización de un voto disidente que esperábamos, provee durante esta fase la mezcla correcta para un banco central que quiere moverse de forma cuidadosa, dada la incertidumbre de corto plazo y los potenciales riesgos a la estabilidad financiera hacia adelante.

BASE - La Junta de Gobierno sigue considerando que existen riesgos al alza para la inflación derivados de un contexto económico y político incierto, por lo que seguirán siendo cautelosos en la determinación de su política monetaria. No obstante, el comunicado mostró que uno de los miembros de la Junta votó por un recorte a la tasa de interés de 25 puntos base, lo cual coincide con la evidencia de una mayor holgura de la actividad económica.

* La moneda local cotizaba en 19.1919 por dólar, con una pérdida de 0.07%, o 1.40 centavos, frente a los 19.1779 del precio de referencia de Reuters del jueves.

BANORTE - Mercados operan mixtos en general con ligero sesgo positivo, reflejando los mensajes mixtos que han enviado los líderes al inicio del G-20. Donald Trump inició con mensaje prometedor, mientras que Xi Jinping descalificó el proteccionismo y el ‘bullying’. El USD opera ligeramente negativo y perfila su primer balance mensual a la baja desde enero, aproximado por el DXY. En divisas emergentes y desarrolladas la dinámica es mayormente positiva.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC conformado por las 35 empresas más líquidas de la plaza, cedió el jueves un 1.09% a 43,316.56 puntos con un volumen de 122.5 millones de títulos negociados.

METANÁLISIS - La Bolsa de México se mantiene como una de las más rezagadas del continente americano, por varios factores fundamentales, como la baja actividad económica y los débiles resultados que han presentado las empresas en los últimos trimestres, la incertidumbre internacional, y falta de confianza. Fue evidente que aunque el comunicado de Banxico fue menos agresivo que los anteriores, no gustó al mercado, porque después que salió, el IPC aceleró su caída cerrando en 43,317 puntos, donde está su promedio móvil de un mes.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajó el jueves nueve puntos base a 7.60%, mientras que la tasa a 20 años cerró estable en 7.87%.

BANORTE - Movimientos mixtos en bonos soberanos a nivel global, con un sesgo negativo en economías desarrolladas, con inversionistas atentos al G-20. El mercado local podría continuar asimilando el sesgo dovish de Banxico ayer, con ganancias de 8pb en promedio en la sesión previa.

