MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 2 de julio

CIUDAD DE MÉXICO, 2 jul (Reuters) - Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan sobre los mercados mexicanos, la economía y la política.

A continuación, un resumen de los reportes del 2 de julio. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías, no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* Las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, alcanzaron en mayo 3,203 millones de dólares, su mayor nivel mensual en más de 24 años, según cifras divulgadas el lunes por el banco central. Los envíos de los mexicanos que viven en el exterior constituyen el máximo histórico para un mes, al superar los 3,156 millones de dólares de mayo de 2018 según cifras revisadas, un repunte de 1.5% interanual, según los datos del Banco de México (Banxico).

CITIBANAMEX - El Banco de México reportó que en mayo ingresaron 3,200 millones de dólares de remesas, un nivel histórico. Este es un determinante importante del consumo en México, por lo que este resultado apoya la evolución de la demanda interna. El envío promedio se ubicó en 322 dólares.

BANORTE - Seguimos creyendo que la moderación del crecimiento en Estados Unidos probablemente esté impactando en términos de la posibilidad de enviar más recursos. Sin embargo, los migrantes actualmente empleados podrían tratar de enviar más ante un mayor riesgo de ser deportados, lo cual sería positivo para el flujo. Si bien es difícil cuantificar el efecto neto de estas fuerzas creemos que será ligeramente negativo, limitando así el ritmo de avance. En conclusión, reiteramos nuestra expectativa de que el ritmo de expansión será más bajo que el año pasado. No obstante e incluso considerando lo anterior, no anticipamos una contracción a menos que Estados Unidos entre en recesión, lo cual no es nuestro escenario base a pesar de que su probabilidad ha aumentado ante el escalamiento en las tensiones comerciales y geopolíticas a nivel global.

MONEX - Hacia adelante, la desaceleración económica en Estados Unidos y el endurecimiento de su política migratoria seguirán siendo los principales riesgos a la baja para este indicador, lo que podría ocasionar tasas de crecimientos limitadas en los siguientes meses. Posterior a la publicación del dato el peso mexicano se apreció 0.15% contra el dólar movido principalmente por noticias positivas en el ámbito comercial y se cotizó alrededor de los $19.75 pesos por dólar.

* Analistas privados redujeron a un 1.10% su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana al cierre de 2019 y recortaron su expectativa para la inflación del período, de acuerdo con una encuesta del banco central divulgada el lunes. Los especialistas consultados por el Banco de México (Banxico) estimaron una inflación de un 3.70% para 2019, desde su estimación previa de 3.75%, según la mediana de las proyecciones de 37 grupos de análisis locales y extranjeros recibidas entre el 24 y 27 de junio.

* La moneda local cotizaba en 19.0671 por dólar, con una ganancia de 0.25%, o 4.82 centavos, frente a los 19.1153 del precio de referencia de Reuters del lunes.

BANORTE - Débil comportamiento del USD frente a la mayoría de las divisas del G10, pero mixto frente a emergentes, con inversionistas que asimilan nuevas noticias en la agenda comercial de Estados Unidos. El peso opera defensivo.

BASE - A un año de las elecciones en México el tipo de cambio acumula una apreciación de 4.4% u 88 centavos, mientras que la tasa de rendimiento de los bonos M ha bajado 20 puntos base (0.20%). El peso se apreció, por una mayor demanda por instrumentos de deuda mexicanos no porque lo consideren menos riesgoso, si no por el atractivo que representa la tasa de interés (el diferencial entre la tasa real libre de riesgo de México y la tasa real de Estados Unidos, se ha ampliado de 81 puntos base promedio en primer semestre de 2018 a 140 puntos base promedio de los últimos cuatro trimestres).

La incertidumbre y el ejercicio del gasto de gobierno parecen ser las piezas claves para el futuro económico de México. También son clave las acciones de política monetaria, pues por un lado existe más holgura económica, lo que es un argumento a favor de un recorte de la tasa por parte de Banxico, pero por otro lado es clave que se mantenga el atractivo de invertir en instrumentos mexicanos, para evitar flujos de capitales negativos que eleven el tipo de cambio y en consecuencia, la inflación.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC conformado por las 35 empresas más líquidas de la plaza, subió el lunes un 0.64% a 43,438.24 puntos con un volumen de 107.8 millones de títulos negociados.

METANÁLISIS - La Bolsa medida por el índice S&P/BMV IPC logró rebotar el lunes hasta su promedio móvil de un mes. Sin embargo, es necesario que confirme el rompimiento de su media móvil de un mes, para reducir el riesgo de una caída mayor. Por tanto, será importante el comportamiento que tenga la Bolsa este martes, después del mensaje que dio el presidente AMLO a un año de haber ganado la elección presidencial, y donde destacó los logros de su gobierno, reafirmando que la construcción del aeropuerto de Santa Lucía va para adelante.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajó el lunes cuatro puntos base a 7.54%, mientras que la tasa a 20 años cerró estable en 7.79%.

BANORTE - Bonos soberanos mixtos en el mundo, con una mayor preferencia por activos en economías avanzadas, toda vez que los inversionistas siguen asimilando los resultados del G-20 así como nuevas amenazas comerciales de Estados Unidos a la U.E. Esperamos un comportamiento defensivo de la curva local. (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez)