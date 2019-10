MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 16 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 16 oct (Reuters) - Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan sobre los mercados mexicanos, la economía y la política.

* La moneda local cotizaba en 19.2475 por dólar, con una baja de 0.03%, frente a los 19.24 del precio de referencia de Reuters del martes.

OANDA - El peso mexicano a la espera de mas datos que le den dirección a la divisa. El dólar de Estados Unidos empieza a recobrar terreno ante las dudas que circulan al tratado limitado entre Estados Unidos y China. El Fondo Monetario Internacional redujo sus pronósticos de crecimiento, no solo de México, sino a nivel global esta semana y es otra clara señal de que la guerra comercial esta afectando negativamente a las economías.

MONEX - El peso detiene su racha optimista ante la ausencia de progreso en las conversaciones comerciales de Estados Unidos y China, que habían dejado expectativas de un posible acuerdo parcial al cierre de la pasada semana. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional, por su parte, propinaron una nota negativa al sentimiento de los inversores, al ajustar a la baja el pronóstico de crecimiento de la segunda mayor economía Latinoamericana.

CITIBANAMEX - Dentro de las recomendaciones de política económica para México (que hizo el FMI) destacan la adhesión a un plan de consolidación fiscal a mediano plazo que busque preservar la confianza del mercado y estabilizar la deuda pública; así mismo, mencionan que si la inflación sigue en una senda descendente hacia la meta de Banxico y las expectativas de inflación están ancladas, la política monetaria podría ser más acomodaticia en los próximos meses.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC bajó el martes un 0.13% a 43,244.63 puntos, con un volumen de 148.6 millones de títulos negociados.

BANORTE - Mercados accionarios con pocos cambios y sesgo negativo mientras el dólar se fortalece ante deterioro en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos después de declaraciones del gobierno chino amenazando con abandonarlas y con “fuertes medidas compensatorias” si Estados Unidos aprueba leyes que favorecen las protestas en Hong Kong, con la Cámara de Representantes pasándolas ayer.

METANÁLISIS - En México, la Bolsa no corrió con la misma fortuna que Wall Street, y el índice S&P/BMV IPC se sigue atorando en la “línea de fuego” que se encuentra entre los 43,450 y 43,550 puntos, registrando al cierre una caída ... posiblemente por la reducción que dio el FMI a la expectativa de crecimiento económico. Sin embargo, sus principales indicadores técnicos se mantienen con señales positivas, pero no deja de preocupar que no tiene fuerza para superar los 43,500 puntos.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió el martes cuatro puntos base a 6.80%, mientras que la tasa a 20 años sumó tres a 7.11%.

BANORTE - Operación positiva en bonos soberanos, especialmente en aquellos de regiones avanzadas, observando ganancias de 1 3 pb en tasas europeas excluyendo periféricas y Treasuries apreciándose 1 3 pb a partir de 1 año Hoy permuta de valores gubernamentales por parte de Banxico. (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez)