MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 22 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 22 oct (Reuters) - Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan sobre los mercados mexicanos, la economía y la política.

A continuación, un resumen de los reportes del 22 de octubre. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías, no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* La tasa de desempleo desestacionalizada de México fue de un 3.5 por ciento en septiembre, dijo el martes el instituto nacional de estadísticas. En la cifra no ajustada por estacionalidad, la tasa de desempleo fue de un 3.8 por ciento en septiembre, según el INEGI.

MONEX - Acorde con INEGI, con cifras desestacionalizadas, durante el mes de septiembre la tasa de desempleo alcanzó el 3.54% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que implica una ligera disminución respecto al 3.57% en que se ubicó durante el mes de agosto, además de que el consenso había estimado una tasa mayor, de 3.58%. Sin embargo, a pesar de la reducción en el indicador, esta cifra representa un aumento de 19 pb respecto de la tasa de septiembre de 2018, con lo que la desocupación en este año registra niveles más elevados que los del pasado.

* La moneda local cotizaba en 19.0920 por dólar, con una ganancia de 0.12%, frente a los 19.1147 del precio de referencia de Reuters del lunes.

BANORTE - USD estable con ligero tono de fortaleza con la mayor parte del universo de divisas desarrolladas depreciándose en rangos acotados. En emergentes el balance es mixto.

OANDA - El peso mexicano sigue avanzando el martes. Los datos publicados por el INEGI muestran una baja a 3.5% de la tasa de desempleo oficial.

CI BANCO - Todavía no podemos concluir que el peso se encuentra en un proceso continuo de ganancias. Difícilmente se puede hablar de una tendencia asegurada de apreciación para las siguientes semanas y meses. La realidad es que los mercados financieros siempre sobre-reaccionan a noticias positivas, pero lo mismo sucede con las noticias negativas. Existen considerables riesgos (como) el conflicto comercial entre EUA y China podría volver a escalar porque no hay planes de eliminar los aranceles actualmente en vigor; el Brexit aunque no se daría una salida desordenada, todo pinta para que se tenga que pedir una prórroga, lo que alimenta la incertidumbre sobre las implicaciones económicas de este evento; aunque el mercado actualmente le otorga cerca de 90% de probabilidad a un recorte de tasas por parte del banco central estadounidense este 30 de octubre, para algunos integrantes de la autoridad (incluyendo su presidente Powell) preferirían no hacerlo y; la situación política en EUA, con el caso del impeachment a Trump, complica la ratificación del T-MEC.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC subió el lunes un 0.53% a 43,405.43 puntos, con un reducido volumen de 123.8 millones de títulos negociados.

MONEX - Los mercados accionarios presentan movimientos ligeramente positivos, y ante la ausencia de datos económicos alrededor del mundo, giran su atención total a los avances comerciales entre EUA y China, y al tema del Brexit, encontrando para éste último tema mayor avance de información en las próximas horas. En cuanto al tema comercial, se espera que en los próximos días se logren solucionar las dificultades de la primera fase, para posteriormente avanzar en otros temas (se esperaría cantidad de información el día viernes). En cuanto al Brexit, se validará si existe alguna posibilidad para obtener un acuerdo a través del Parlamento.

METANÁLISIS - En México, las Bolsas también se contagiaron del alza en Estados Unidos, concluyendo el índice S&P/BMV IPC con una ganancia...rebotando antes de caer a su media móvil de un mes ubicada alrededor de los 43.050 puntos, aunque el alza fue solo con 123.8 millones de acciones negociadas del IPC, pero esperamos que las condiciones mejoren con el mayor flujo de reportes que empezaremos a conocer durante los próximos días.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió el lunes tres puntos base a 6.85%, al igual que la tasa a 20 años que cerró en 7.15%.

BANORTE - Apreciación generalizada en renta fija global, aunque bajo magnitudes moderadas, observando tasas europeas apreciarse 1-3pb, con mayor fuerza en mercados periféricos. Los Treasuries norteamericanos muestran ganancias de 2pb tras presionarse ayer 4pb a lo largo de toda la curva. (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez)